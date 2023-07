GialappaShow, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera

Tv8 trasmette oggi, 2 luglio 2023, a partire dalle 21.30, la settima e penultima puntata di "GialappaShow", il programma che grazie alla guida della Gialappa's Band, la conduzione del Mago Forest e un cast di comici d'eccezione, è diventata la trasmissione comica più apprezzata e attesa di questo periodo estivo. Scopriamo cosa vedremo nella puntata di questa sera.

GialappaShow: le anticipazioni del 2 luglio

Il programma più comico del momento si avvia alle battute conclusive della sua prima stagione: quella che va in onda oggi, 2 luglio 2023 è la settima e penultima puntata prima delle vacanze estive. Il successo di pubblico garantirà quasi certamente nuove edizioni dello show, sorta di spin-off del cult di Italia 1 "Mai dire gol", ma scopriamo intanto il menù della puntata in onda questa sera.

Innanzitutto ritroviamo le voci della Gialappa's Band, Giorgio Gherarducci e Marco Santin - da questo programma orfani di Carlo Taranto, ritiratosi dopo anni di lavoro; presenza fissa del programma è il conduttore Mago Forest, già tra i volti più amati dello show di Italia 1. Ad affiancarlo ci sono in ognuna delle otto puntate una diversa presenza femminile. La prima è stata Paola Di Benedetto, seguita poi da Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi e Valentina Lodovini. Nella puntata in onda oggi, 2 luglio, troviamo Laura Barth, modella, influencer ma anche volto del canale tematico Juventus Tv.

L'ospite musicale di questa sera è Noemi, cantante di brani di successo come "Sono solo parole", "Glicine", Ti amo non lo so dire" e "Bagnati dal sole". Lo spazio musicale prevede anche le presenze fisse dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma.



Molto atteso anche un altro eccezionale ospite: lo chef Bruno Barbieri, protagonista a "GialappaShow" di un'imitazione fatta da Ubaldo Pantani: una interazione tra il Barbieri reale e quello dell'imitazione è d'obbligo. Il leader di destra Galeazzo Italo Mussolini (interpretato da Stefano Rapone) si misura invece con una app di incontri. Fanno parte del cast di comici anche Antonio Ornano, Valentina Barbieri, Brenda Lodigiani, Marcello Cesena, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Giorgio Gherarducci e Marco Santin commentano a loro modo alcuni momenti cult, ma soprattutto scult, di programmi come "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (2 luglio 2023)

La settima puntata di "GialappaShow" va in onda domenica 2 luglio 2023 a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è inoltre visibile - in live streaming - sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno. Tv8 trasmette la replica dello show il mercoledì a mezzanotte.