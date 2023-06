GialappaShow, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera

Oggi, 25 giugno 2023, va in onda a partire dalle 21.23 su Tv8, la sesta puntata di "Gialappashow", va in onda dalle 21.30 su Tv8. Dopo la scorsa puntata, eccezionalmente trasmessa di lunedì, il programma fa ritorno nella sua collocazione domenicale. Ad affiancare il Mago Forest in conduzione troviamo stasera Valentina Lodovini.

GialappaShow: le anticipazioni del 25 giugno

Per lasciare spazio al Gran Premio del Canada di Formula 1, la scorsa settimana "GialappaShow" è andato in onda di lunedì. Con la sesta puntata - di otto - la Gialappa's Band e i tanti comici del programma, tornano nella collocazione domenicale, con intatta verve, su Tv8 e in simulcast su Sky Uno.

Le voci dei "Gialappi" Giorgio Gherarducci e Marco Santin e il conduttore Mago Forest sono in ognuno degli appuntamenti della prima edizione dello show assistiti da una figura femminile sempre diversa. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, Giulia Salemi e Federica Nargi, nella puntata in onda oggi, 25 giugno, troviamo l'attrice Valentina Lodovini. Il pubblico la conosce grazie a commedie di successo come "Benvenuti al Sud" e "Ma che bella sorpresa", ma avrà modo di apprezzare stasera - oltre all'ovvia bellezza - anche la sua carica di bravura di ironica conduttrice.

L'ospite speciale dell'odierna puntata di "GialappaShow" è la cantante Malika Ayane, cantante di brani come "Adesso e qui (nostalgico presente)" e "Come foglie". La componente musicale è in ogni puntata ben presente grazie agli ospiti fissi Neri Per Caso e al Maestro Vittorio Cosma.



Tra gli sketch comici di questa sera, troviamo l'atteso leader Galeazzo Italo Mussolini di Stefano Rapone e Antonio Ornano, che attraverso la rubrica "Brando Ornano Racconta", spiega stasera tutti i segreti del successo dei Maneskin. Tra gli altri personaggi di questa edizione ci sono anche la Francesca Fagnani di Valentina Barbieri, l'Orietta Berti di Brenda Lodigiani e Bruno Barbieri, imitato da Ubaldo Pantani. Nel cast di comici ci sono inoltre Marcello Cesena, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Con piglio satirico, Giorgio Gherarducci e Marco Santin commentano - con le loro inimitabili voci - alcuni momenti di format di successo, come ad esempio "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (25 giugno 2023)

La sesta puntata della prima edizione di "GialappaShow" va in onda domenica 25 giugno 2023 a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma è visibile anche, in diretta streaming, sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno. Tv8 trasmette la replica dello show il mercoledì a mezzanotte.