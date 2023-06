Gialappashow, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Terzo appuntamento stagionale con "Gialappashow", in onda oggi, domenica 4 giugno 2023, dalle 21.25 su Tv8. Con le voci della Gialappa's Band e la conduzione del Mago Forest - affiancato questa sera da Cristina Chiabotto - la serata garantisce una esplosione di comicità. Imitazioni, parodie, satira e grande ritmo.

Gialappashow: le anticipazioni del 4 giugno

"Gialappashow" è uno spin-off di una pietra miliare della nostra televisione: "Mai dire gol". Il programma che rivelò all'Italia la genialità della Gialappa's Band e che, al contempo, sfornò nel corso degli anni una ragguardevole batteria di comici di prima grandezza; in aggiunta a filmati di eventi sportivi e programmi televisivi più o meno scult, commentati con la dovuta ironia dai tre "Gialappi".

Approdato su Tv8, il trio è diventato - almeno momentaneamente - un duo: ritroviamo dunque le inconfondibili voci di Giorgio Gherarducci e di Marco Santin, ma non quella di Carlo Taranto, che ha deciso si lasciare l'allegra compagnia. In studio c'è uno dei conduttori più longevi del programma "Mai dire Gol": il Mago Forest, che di settimana in settimana vede alternarsi accanto a sé alcune presenze femminili. Se nel primo appuntamento con lo show abbiamo visto Paola Di Benedetto, nel secondo è stata la volta di Melissa Satta. Questa sera tocca a Cristina Chiabotto, showgirl e Miss Italia 2004.

Gli ospiti musicali della serata sono i Coma_Cose, tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "L'addio". Il duo composto da Fausto Lama e California esegue questa sera una versione inedita di un classico della musica pop: "Sweet Dreams"degli Eurythmics. Ad accompagnarli sono i Neri per Caso, presenze fisse dello show.

Le anticipazioni della terza puntata di "Gialappashow" ci dicono che ritroveremo anche questa sera Graziano Rapone nei panni di Galeazzo Italo Mussolini e Ubaldo Pantani in quello dello Chef Bruno Barbieri, per l'occasione conduttore di "4 Motel". E ancora: Brenda Lodigiani indosserà gli abiti di Orietta Berti, in collegamento per i consigli per gli acquisti; Valentina Barbieri sarà Francesca Fagnani, che per "Berve" intervisterà San Francesco d'Assisi; Marcello Cesena proporrà "Sensualità a corte". E, ancora, vedremo Toni Bonji, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon e Alessandro Betti.



Come di consueto la Gialappa's Band commenta in modo satirico e pungente eventi sportivi, interviste e trasmissioni come "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (4 giugno 2023)

La terza puntata di "Gialappashow" va in onda domenica 4 giugno 2023 a partire dalle 21.25 su Tv8. Il programma è visibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno.