GialappaShow, questa sera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 9 luglio 2023, a partire dalle 21.30 su Tv8, l'ottava puntata di "GialappaShow", un appuntamento che segna la conclusione stagionale di una trasmissione capace di divertire diverse generazioni di telespettatori. Il Mago Forest, la Gialappa's Band e il cast di comici sono affiancati stasera da Carolina Crescentini. L'ospite musicale è Elio degli Elio e le storie tese.

GialappaShow: le anticipazioni del 9 luglio

"GialappaShow" è stato il programma televisivo rivelazione del finale di stagione 2022-2023. Una trasmissione capace di mettere d'accordo pubblico e critica, nuove generazioni e nostalgici, orfani del celeberrimo "Mai dire gol", del quale "GialappaShow" è uno spin-off. Oggi, domenica 9 luglio 2023, Tv8 trasmette l'ottava e ultima puntata della prima edizione, ma il gradimento generale ha garantito per la prossima stagione tanti nuovi appuntamenti con il programma.

A guidare l'allegra brigata dello show sono le voci della Gialappa's Band, Giorgio Gherarducci e Marco Santin e il loro affezionato conduttore Mago Forest, che in ciascuna puntata di questa prima edizione è stato accompagnato da una diversa presenza femminile. Facendo una carrellata, nel corso delle settimane abbiamo visto: Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi e Laura Barth. La Donna dell'ultima puntata stagionale di "GialappaShow" è l'attrice Carolina Crescentini, nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a due delle serie televisive più amate in assoluto: "Boris", dove interpreta Corinna Negri, e "Mare fuori", dove ha vestito i panni di Paola Vinci, direttrice dell'Istituto penitenziario minorile.

L'attesissimo ospite musicale di questa sera è Elio degli Elio e le storie tese. La band di culto registrò molte delle sigle televisive di "Mai dire gol", oltre a possedere uno spirito irriverente che ben si sposa con quello della Gialappa's Band. E sempre a proposito di musica, ritroviamo le presenze fisse dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma.



Tra le scene comiche annunciate, ci sono quelle dell'Orietta Berti di Brenda Lodigiani, che attraverso la sua rubrica offre la soluzione per acquistare - in modo un po' surreale - dei prodotti anche se si è chiusi in un carcere. Stefano Rapone torna a interpretare il politico Galeazzo Italo Mussolini, che ricostruisce lo scandalo mediatico che lo riguarda e spiega agli elettori la sua idea di famiglia tradizionale. Gli altri comici della prima edizione di "Gialappa's SHow" sono Antonio Ornano, Valentina Barbieri, Ubaldo Pantani, Marcello Cesena, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin, Alessandro Betti e Toni Bonji.

Anche in occasione di quest'ultimo appuntamento stagionale, i "Galappi" Giorgio Gherarducci e Marco Santin commentano in modo tagliente e divertito scene di programmi come "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor" e "Ex On the Beach".

Dove vederlo in tv e in streaming on demand (9 luglio 2023)

L'ultima puntata di "GialappaShow" va in onda domenica 9 luglio 2023 a partire dalle 21.30 su Tv8. Il programma visibile anche, in live streaming, sul sito ufficiale del canale, e in simulcast su Sky Uno. Tv8 trasmette la replica dello show il mercoledì a mezzanotte.