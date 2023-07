GialappaShow, Bruno Barbieri vs Bruno Barbieri: "Sai che dovresti fare MasterChef?"

Come annunciato nei giorni scorsi, tra gli ospiti della settima e penultima puntata di GialappaShow c'è Bruno Barbieri, protagonista insieme a Ubaldo Pantani di un breve ma divertente sketch di "4 Motel", la parodia del celebre programma condotto dallo Chef stellato "4 hotel". Ambientato a Bologna, al confine con la città Natale dell'ospite (Medicina), l'episodio parte alla grande, con quest'ultimo alla reception del luogo in cui il Barbieri di Pantani deve fare il "sopralluogo". Vediamo insieme cosa è successo tra i due.

Pantani vs Barbieri

Siamo a Bologna, in una zona chiamata "il Lurido" dove gli studenti delle prime Università andavano a studiare nei bordelli educazione sessuale ed è stata trovata una pietra con una scritta in latino, la cui traduzione è questa: "L'importante è ciula**", tipica frase ripetuta in tutti gli sketch di Ubaldo Pantani, la scorsa volta alle prese con una "Orietta Berti" pronta a sparargli addosso.

Una volta entrato all'interno dell'hotel, trova alla reception il vero giudice di MasterChef, il quale sorpreso afferma: "No, Bruno Barbieri! La cosa strana è che mi chiamo anche io così". Insomma, il noto chef sta al gioco e Pantani risponde: "Fantastico, un caso di omonimia!". Guardando dritto verso le telecamere, il conduttore televisivo esclama: "Quando l'ho visto dal vivo, ho pensato subito: "Lui è l'originale. Look pazzesco!"

MasterChef

Subito dopo inizia l'ispezione della camera, una suite imperiale, e tante risate: quanto Pantani vede le lenzuole pulite e sistemate, dichiara: "Posso dire 'che schifo'? Le lenzuola devono essere pisci**e!". Infine, quest'ultimo prende di mira il buon profumo della stanza, perché non si addice a un motel, e gli rimprovera il fatto che non sia presente alcuna macchia nella camera. “Ci ho messo l’anima per preparare la Suite”, esplode il reale Barbieri, mentre quello finto gli propone una sfida - esattamente come nel programma originale: portargli qualcosa di veramente piccante. Lo Chef, vestito con abiti tipici messicani, gli serve in camera un piatto molto piccante e buono. Anche se per "hot" intende altro, il personaggio di Ubaldo Pantani apprezza e dice: "Dovresti fare MasterChef". Bruno Barbieri non manca di ironizzare: “Ma sai che me lo dicono in tanti?”