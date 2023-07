GialappaShow, Carolina Crescentini convince: "È la più brava baciatrice italiana" e la cognata di Chef Montesi

Sorprende Carolina Crescentini nei panni di co-conduttrice di GialappaShow al fianco di Mago Forest. Per gli utenti social è la migliore di tutte, ed effettivamente è tra le più brave dell'edizione. Naturale, ironica, sempre sul pezzo, è lei a guidare la serata con leggerezza, eleganza e bravura. D'altronde, le sue qualità le conosciamo molto bene: spesso l'abbiamo vista in televisione e al cinema nei ruoli più disparati, e anche in questo caso dimostra di sapersi muovere anche attraverso generi diversi da quelli a cui è abituata. Sempre sorridente e pronta all'azione, l'attrice si presta a un paio di sketch divertenti e ben recitati, come quello con lo Chef Montesi.

Carolina Crescentini è la cognata

Diversamente dal solito, Chef Montesi, interpretato da Alessandro Betti, entra in studio, e lo fa con un piatto tutto da gustare: i Tortelloni alla Montesi. Prima di spiegare la ricetta - dopo 7 episodi forse riusciremo a sentirla - afferma che ama cucinare per la persona con cui condivide la vita da anni: la cognata. È sposato ma niente di serio! Non lo dice, ma lo capiamo quando arriva sul palco la cognata, Carolina Crescentini, perfettamente in parte e pronta a stare al gioco. "Ci siamo fidanzati ufficialmente. Lo dico anche a mia moglie: "Camilla, per te sarebbe un problema dormire sul divano?", dichiara lo Chef al quale fa eco la donna: "Io l'ho testato ed è comodissimo". Dopodiché è il momento di rivelare la ricetta, ma Montesi lascia tutto nelle mani della fidanzata: "Prendete 250 g di manzo. Attenti, perchè non useremo il filetto, useremo..." Ciò che afferma è incomprensibile, e infatti i gialappi commentano: "No, anche lei, ha messo il braccio davanti..." Insomma, non scopriremo mai i segreti dello Chef della Sublime Osteria degli Eletti. Lo sketch viene chiuso con i due protagonisti che improvvisano una canzone napoletana e Marco Santin e Giorgio Gherarducci che dicono: "Dove siamo? A Canto Napoli?"

Mago Forest e Crescentini insieme

Non manca il momento in cui Mago Forest, sedutosi al tavolino del "caffè letterario" con l'attrice, inizia a intervistare quest'ultima sulla sua carriera cinematografica, cominciando col dire di non voler fare una chiacchierata triste e cupa come spesso accade nel settore: "Pensi mai alla solitudine e alla morte?". La prima domanda è già fantastica, anche visto la premessa: meno male che doveva essere un'intervista leggera... "Lei è stata protagonista di 'Notte prima degli esami oggi'. Le hanno chiesto di fare un sequel: Notte prima degli esami della prostata", dice Forest prima della replica della Crescentini: "Sarà un successone!"

Poi passa a chiedere dei provini e dei metodi di recitazione, in particolare del Metodo Stanislavskij, fino a giungere alla "sit-com" Mare Fuori, dove l'attrice interpreta la direttrice di un carcere femminile claudicante. Carolina rivela: "Ho camminato per le vie di Roma con un tutore al ginocchio e mi sono fatta male all'anca". I gialappi non perdono l'occasione di commentare: "Per venire qui che metodo ha usato?", e l'attrice risponde: "Ho perso la dignità". Forest torna a parlare di Notte prima degli esami oggi, anzi del suo co-protagonista: "lo spagnolo" Nicolas Vaporidis (in realtà è di origine greca), il quale avrebbe detto che "Carolina Crescentini è l'attrice del cinema italiano che bacia meglio di tutte. Ma dobbiamo fidarci di questo Vaporidis o facciamo un test? Magari è un ca**aro! Nemmeno si conosce la sua provenienza!". Insomma, un botta e risposta molto coinvolgente e autentico, ma sono da ricordare anche tutti i lanci degli sketch e le battute in pieno stile Gialappa della co-conduttrice.