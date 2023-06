Gialappashow, il caso umano del Mago Forest

Con Giancarlo Magalli in studio, ospite della puntata di Gialappashow di domenica 11 giugno non si poteva rinunciare a un siparietto di critica ironica a un certo tipo di televisione di cui il conduttore romano è stato a lungo protagonista con la sua trasmissione I Fatti Vostri. Una televisione basata sulle ‘storie’ di personaggi ma soprattutto delle persone comuni. Storie, spesso drammatiche. Insomma, l’obiettivo della Gialappa’s è la cosidetta tv del dolore e per centrarlo, nulla di meglio di coinvolgere l’autoironico Giancarlo Magalli.

Seduto in un classico salottino da talk show, introdotto da apposita sigla dei Neri per Caso, il conduttore introduce il protagonista di una storia drammatica, un vero e proprio caso umano che, ovviamente è il Mago Forest e ne inizia a sgranare le disgrazie.

“Intanto su di lei pesa una disgrazia anagrafica”, inizia il conduttore “Si chiama Michele Foresta. Michele. Nella storia è un nome ricorda disgrazie, episodi bui: Michele Sindona, lo zio Michele di Avetrana…”

Il Mago Forest sottolinea di essere orgoglioso del suo nome, un nome di famiglia, ma non serve a fermare la ‘narrazione del dolore’ del navigato presentatore che va avanti sottolineando anche delle ombre che si allungano sul futuro dell’uomo: “Lei vuole fare il presentatore, ma anche nel fisico non è attrezzato”. E ancora: “Lui è convinto che in Italia non ci sia meritocrazia, e il fatto che lui riesca a presentare un programma in una tv nazionale è proprio la dimostrazione che non c’è in effetti la meritocrazia!”

Poi arriva una richiesta del conduttore al suo ‘caso umano’: “Ora pianga. Mi farebbe piacere”. Ma il Mago Forest non si lascia convincere. Eppure non è ancora finita.

L’ultimo’ dramma’ della sua vita, svelato da Magalli “non è solo umano ma anche psichiatrico. Il signor Foresta da anni sente le voci, come Giovanna D’Arco” dice il conduttore e l’ospite in questo caso non può che confermare. “E’ vero ma pensavo che non fosse una cosa mia. A casa non le sento vado al lavoro a Mediaset sento le voci, poi in Rai sentivo le voci ora su tv 8 sento ancora le voci, però sono migliorato: prima erano tre ora sono solo due. Comunque prendo delle goccine”.