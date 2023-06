Gialappashow, lo chef dell'Osteria degli eletti è adirato con la madre: "Ti denuncio alla finanza"

Alessandro Betti torna a interpretare lo chef più apprezzato del Gialappashow, il programma condotto da Mago Forest, affiancato dall'attrice Valentina Lodovini nella sesta puntata. Stiamo parlando del celebre chef della Sublime Osteria degli eletti, che oggi ha pensato bene di proporre una ricetta molto veloce, così veloce che anche i Gialappi Giorgio Gherarducci e Marco Santin hanno avuto problemi a stargli dietro. E tra una ricetta, un richiamo alla madre e una telefonata scomoda, tante risate e nessuna delusione.

Cosa è successo

Lo sketch che ha visto protagonista il comico si è aperto con l'uomo impegnato in una telefonata importantissima, durante la quale è alle prese con un cliente che gli deve ben 65 euro per un dolce che quest'ultimo si era dimenticato di segnare sul conto. A fine chiamata abbiamo scoperto che si trattava della madre dello chef: "I 65 euro vanno portati, altrimenti ti denuncio alla finanza! Aspetto i soldi entro oggi! Ciao mamma, ciao". "Come 'Ciao mamma'?", questo il commento dei Gialappi, al quale Betti ha risposto: "È la dura vita dei geni, si approfittano di te! 'Eh ma io e te...', mi ha detto. Ma chi sei, ma chi ti conosce? Se non faccio pagare lei, poi arrivano tutti: altre persone che vogliono lo stesso trattamento, come mia moglie, i miei figli e mio padre. A lui questa cosa non va giù e me lo scrive spesso sul cofano di una macchina con un chiodo: 'So dove abiti, so chi sei, occhio che ti spacco le gambe!'. Con mia suocera invece siamo molto vicini, ci sentiamo vicini senza limiti, senza paure e spesso senza mutande!".

La ricetta

Tornando alla ricetta, lo chef ha proposto uno spaghettino con scampi crudi, un piatto "veloce" che di veloce aveva soprattutto il modo in cui è stato spiegato, tanto che le parole risultavano quasi incomprensibili. L'uomo infatti ha preso alla lettera la richiesta dei Gialappi di mostrare una ricetta in tempi brevi, e quando Gherarducci e Santin gli hanno chiesto di spiegare meglio tutti i passaggi, lo chef ha iniziato a parlare a rallentatore per poi fermarsi alla reazione negativa delle due voci del programma. Infine, l'episodio si è chiuso con una seconda telefonata che avvertiva il personaggio di Betti della morte di suo nonno. La reazione in diretta è quella di un disperato, ma il motivo è esilarante: "È una tragedia, non mi ha pagato il pranzo di compleanno dei suoi 95 anni! Aveva invitato tutti i suoi amici della RSA: 95 anni ma si sono mangiati tutto il menu anziani".