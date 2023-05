Gialappashow, da stasera in tv: tutto sul nuovo programma comico

La Gialappa's Band torna in tv. Domenica 21 maggio, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la prima puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Nella prima puntata, ad affiancare il presentatore, ci sarà Paola Di Benedetto.

Gialappashow: le anticipazioni del programma

I fan e i nostalgici di "Mai dire gol" (e relativi spin-off) possono gioire: in onda da oggi, 21 maggio 2023, "Gialappashow" parte ovviamente dalla mitica Gialappa's Band: autori, commentatori e comici il trio è storicamente composto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Quest'ultimo ha però di recente lasciato il trio che è, di conseguenza diventato un duo.

Santin e Taranto si avvalgono innanzitutto della presenza di Michele Foresta, meglio conosciuto come Mago Forest, uno dei conduttori più prolifici del "Mai dire" di Italia 1. In ogni puntata Forest può essere affiancato da una spalla, che nella prima puntata sarà Paola Di Benedetto. Per il resto lo show sposa lo spirito dei vecchi successi della Gialappa's Band, con numeri comici, imitazioni, sorprese, interazione tra i vari protagonisti della serata, filmati tratti da diversi programmi televisivi di successo, commentati con la pungente voce degli inconfondibili "Gialappi". Una satira applicata a trasmissioni come "MasterChef Italia", "Pechino Express", "X Factor", "Ex On the Beach", ma anche clip pescate dal web ed eventi sportivi.

Nel cast di "Gialappashow" troviamo, oltre a Forest, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Andrea Ceccon, Antionio Ornano, Stefano Rapone, i Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma. Di puntata in puntata si avvicendano vari ospiti: si comincia questa sera con Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani. Si preannunciano comunque tantissime sorprese e ospiti speciali tutti da scoprire. Il tutto in nome del buonumore e di una comicità che per anni ha accompagnato le vite di molti italiani.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La prima puntata di "Gialappashow" va in onda domenica 21 maggio 2023 su Tv8 e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale.