GialappaShow, Ester Ascione e Elio nuova coppia dell'anno: l'happy ending esiste per tutti

Un grande inizio per l'ultima puntata della trasmissione più irriverente e amata della stagione estiva di Sky. Stiamo parlando del fortunatissimo GialappaShow, condotto da Mago Forest, affiancato il 9 luglio da Carolina Crescentini, grande attrice di cinema e serie TV ("Mare Fuori" ne è un esempio). Tra gli ospiti più attesi della serata Elio, fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese, pronto a divertirsi sul palco ballando al fianco di Ester Ascione, alle prese con desideri umani che necessitano della presenza di un'altra persona.

Ester ed Elio nuova coppia dell'anno

Interpretata da Brenda Lodigiani, Ester Ascione torna in studio dopo i malfunzionamenti che la scorsa settimana l'hanno vista protagonista di un esilarante sketch con Alessandro Betti all'interno di un laboratorio scientifico. Questa volta la comica punta ancora più in alto, più precisamente alla recente diatriba tra Fedez e Luis Sal, affermando di essere in grado di fare 75 espressioni facciali tra cui “Rabbia, Dillo alla mamma, dillo all’avvocato, e disgusto". Un momento imperdibile che prosegue con citazioni di film cult, come "Grease" - "Metti il parquet e poi dimmi com'è!" - per poi arrivare al punto cruciale: "Qui non si batte chiodo, oltre la androida c’è di più!", dice la donna prima di spiegare altre espressioni facciali inerenti al nocciolo della questione: "Rabbia, facciamo fiki fiki insieme?, disgusto".

È qui che entra in scena Elio in versione Frankenstein Junior, un chiaro omaggio all'omonimo film cult e regalino della redazione per la nostra Ester: "Questo è il meglio di un uomo. Per ottenerlo sono serviti 4 donatori volontari di un bar: uno ha dato un abbraccio, l'altro una gamba... Guarda che coppia!", afferma con fare ironico Mago Forest. Insieme a loro i Neri Per Caso: sulle note della loro canzone Elio improvvisa passi di Tip tap meravigliosi, esattamente come accaduto durante il programma LOL, e propone versi tanto incomprensibili quanto divertenti, con la Ascione che lo segue a ruota muovendosi al suo fianco. Come afferma il conduttore, "Non sarà bello, ma è bravo!", e lo è davvero Elio. Insomma, l'happy ending esiste per tutti, anche per Ester che, presa dal desiderio, trascina l'ospite con sé nel dietro le quinte una volta conclusa la performance.