Gialappashow, Giancarlo Magalli e il suo discorso alla Nazione

Una coppia piuttosto assortita quella che affianca il Mago Forest nella puntata di domenica 11 giugno di Gialappashow.

Ad aprire la serata, il primo a citofonare al mitico interno dei di Giorgio Gherarducci e Marco Santin è Giancarlo Magalli che arriva in compagnia di Giulia Salemi, influencer, modella, volto noto tv.

Il conduttore romano, costretto per qualche tempo lontano dal piccolo schermo per questioni di salute ora superate, ritorna con una rinnovata verve in tv con un’ospitata speciale nel programma satirico di Tv8 che va a ripescare anche un documento storico che testimonia come lo show man abbia sfiorato un ruolo che va ben oltre quello di intrattenitore televisivo.

Quello di ospite, per uno come Magalli risulta subito uno spazio piccolo che, da copione, cerca immediatamente di ‘allargare’, minacciando di prendersi il posto che gli è consono, ovvero quello della conduzione, soffiandolo al conduttore in carica Mago Forest. Un filo rosso e un’ ‘ambizione’ che rilancerà per tutta la serata.

Dopo l’introduzione via citofono, come sempre, si passa in studio dove il Mago Forest presenta la coppia: la ‘conduttrice per una notte’ Giulia Salemi insieme a quello che viene ironicamente definito il ‘nuovo fidanzato’. Una coppia che, al contrario di quanto di certo accadrebbe nella realtà non attira l’attenzione dei ‘paparazzi’ che anzi rimangono indifferenti. D’altronde, il conduttore non manca di presentare Magalli non solo in quanto improbabile fidanzato della influencer, ma anche per i suoi meriti ‘professionali’: “La mitica ‘lumaca’ del cantante mascherato!”

I Gialappi lanciano poi il video che testimonia il primo incontro dei due ‘fidanzati’. Si tratta di un incontro favorito proprio dalla Gialappas’s che ha scelto i due per una puntata di Milano- Roma il programma della che accoppia in un lungo viaggio in auto tra il capoluogo lombardo e la capitale sull’A1 due personaggi famosi che non si conoscono. In una delle puntate protagonisti sono stati proprio Giancarlo Magalli e Giulia Salemi, un’occasione per ripercorrere ironicamente le gaffe ‘geografiche’ della influencer che durante il viaggio aveva qualche difficoltà a individuare in quale regione italiana si nasconda Lamezia. Come avrebbe potuto non scoccare la scintilla?

Ma un personaggio come Magalli non può che regalare molto materiale ai terribili Gialappi e al loro sodale Mago Forest, che infatti va a ripescare uno dei più divertenti aneddoti che riguardano il conduttore romano. Correva l'anno 2015 e il Parlamento era impegnato nella missione, in quel momento apparentemente impossibile, di eleggere il nuovo Capo di Stato. Nell'empasse, escono non una ma ben tre schede con il nome di 'Magalli' come candidato alla Presidenza della Repubblica.

Potevano gli autore di Gialappashow non sfruttare l'occasione? E quale modo migliore se non ascoltare il discorso alla nazione del mancato Presidente Magalli?

Ecco allora che, con il tricolore sullo sfondo il conduttore, declama il suo discorso: “Cittadine e cittadini italiani, grazie per la fiducia,” inizia Magalli. “So già cosa state pensando: ‘questo è troppo giovane per fare il presidente’”. Lo so, ma l’Italia aveva bisogno di un forte cambio. Diventare Presidente è un sogno che si realizza, l’altro era miss Italia ma ormai c’ho rinunciato. Prometto di impegnarmi a combattere il male, a portare la pace nel mondo, ma soprattutto a far finire i programmi di prima serata a un orario decente.”