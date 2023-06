Gialappashow, Giulia Salemi presentatrice per una notte al fianco di Mago Forest

Per tuffarsi nell’arena della Giallappa’s band dove si combatte a colpi di irriverenza, ci vuole sicuramente una bella dose di ironia e soprattutto di autoironia, e a dimostrarla nella puntata di domenica 11 giugno è Giulia Salemi. Influencer, modella e volto presentissimo anche in tv, tra reality e programmi suoi, la Salemi si trova perfettamente a suo agio tra le battute stralunate del suo compagno sul palco, Mago Forester e quelle più sagaci delle voci dei Gialappi.

All’entrata in studio viene presa in giro in quanto personaggio presentissimo nel mondo del gossip con paparazzi che l’attendono ma che poi si dimostrano completamente disinteressati a lei che, per l’occasione, arriva in studio in compagnia di Giancarlo Magalli, anche lui pronto a prendersi in giro.

Più volte chiamata Silvia Salemi, come la cantante con lo stesso cognome a cui non la lega però alcuna parentela, Giulia risponde sempre con il sorriso e con la battuta pronta, sia che venga punzecchiata sul suo lavoro, sul suo fidanzato, sul suo libro o quant’altro.

Interagisce anche molto bene con i comici che fanno i loro numeri in studio come l’androide e lancia i numeri degli altri con particolare divertimento per quelli che prendono in giro il mondo degli influencer e degli storyteller.

Tra i momenti più ironici, sicuramente quello in cui la influencer si preoccupa del profilo Instagram del Mago Forester e, scoperta la poca attitudine social del conduttore mago prende in mano la situazione e gli propone un selfie in diretta ricalcando le note ‘lezioni di instagram’ di Chiara Ferragni ad Amadeus durante l’ultimo Festival di Sanremo.

E c’è pure il tempo di una rivelazione. Anni fa infatti, Giulia Salemi partecipò a Miss Italia arrivando terza. Alla domanda velenosa su quanto sia dura per chi arriva a un soffio della vittoria stare lì ad abbracciare e a complimentarsi con la vincitrice al momento della incoronazione, lei svela: “Veramente io me ne sono andata via dal palco perché io non sono falsa.” Alla faccia della spontaneità!