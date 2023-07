GialappaShow, Laura Barth non convince e il web si scatena: "La peggiore di tutte"

Tante sono le co-conduttrici che si sono alternate al fianco del Mago Forest durante queste sette puntate di GialappaShow, ma secondo molti utenti di Twitter Laura Barth sarebbe la peggiore di tutte. La modella e influencer non è solita varcare i palchi di show comici - conduce un programma di calcio sulla piattaforma streaming Juventus TV - e infatti sin dai primi minuti l'imbarazzo e l'insicurezza sono evidenti, ma le critiche mosse non sono del tutto veritiere, perché la giovane donna cerca in ogni modo di stare sul pezzo, a volte riuscendoci bene, altre tentennando, come è normale che sia quando si esce dalla propria zona di comfort. Di certo non manca l'impegno da parte della conduttrice, nonostante la presenza scenica poco incisiva.

La polemica su Twitter

Sul palco dei GialappaShow sono salite Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini e oggi Laura Barth, considerata la più noiosa e meno portata al ruolo tra le vallette passate. Tanti i commenti negativi sui social che come sempre non passano inosservati: "Questa al momento la valletta peggiore di tutte" è uno di quelli, seguito da frasi quali "Ma chi è 'sta... Laura Barth? O qualcosa del genere. Ne ho viste di vallette insipide negli anni, ma questa è una delle peggiori. Inutile" e "Questa co-conduttrice è quella che fino ad ora mi è piaciuta meno". Su Twitter è possibile leggere altri tweet che non perdonano la performance della modella: "In effetti Laura Barth ha la presenza scenica di un gambo di sedano" e "Noiosissima 'sta Laura Bart" sono due di questi.

Elogi a Noemi

Se Laura Barth non convince il pubblico a casa, qualcun altro ci riesce alla grande. Stiamo parlando di Noemi, perfettamente a suo agio nelle gag a lei affidate insieme agli altri comici e sempre con il sorriso pronto, che non manca nemmeno alla vera co-conduttrice della serata. "Io avrei fatto fare la conduttrice a Noemi" è ciò che viene espresso sui social. Un altro utente fa eco al commento, sottolineando che starebbe "co-conducendo più Noemi in 10 minuti che l'altra tipa...". Sicuramente la cantante ci sa fare e lo ha dimostrato in più occasioni, non solo stasera.