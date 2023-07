GialappaShow, Linus conferma: "Nicola Savino temuto da tutti"

"Siamo nel cuore pulsante della televisione italiana, e ci troviamo di fronte a un camerino che non è solo un camerino: è il quartier generale di uno degli uomini più temibili e potenti d'Italia". Così il comico protagonista dell’esilarante rubrica Brando Godano Racconta introduce la figura di Nicola Savino, tra gli ospiti più attesi dell'ultima puntata di GialappaShow insieme a Linus e Elio, fondatore del gruppo musicale Elio e le Storie Tese. Uno sketch tanto divertente quanto importante per capire come funziona in fondo la televisione italiana.

Nicola Savino Racconta

Brando Godano inizia a raccontare la vita del conduttore entrando di soppiatto nel suo camerino per poi riferire che quest'ultimo avrebbe un piano diabolico da portare a termine: fare le scarpe a tutti. Viene mostrato quindi uno studio per "conquistare il mondo", in particolare la televisione globale, che comprende addirittura i nomi di Maria De Filippi e Carlo Conti e la Casa Bianca.

"È partito come stagista, poi è andato a dire che è il nipote di Bruno Pizzul ed è diventato un comico. Passa poi a Le Iene, e anche qui parte dal basso come massaggiatore personale dei piedi di Giulio Golia. Con le sue forze raggiunge la meritatissima conduzione", prosegue il comico per poi portare fuori dal camerino un dossier proprio sulla Gialappa's Band. "Inizia a lavorare a Radio Deejay come tecnico del suono, e un giorno arriva l'occasione: porta un tè sospetto a Fiorello che si chiude in bagno per tre giorni. A quel punto afferra il microfono e non lo molla mai più. Da quel giorno in radio tutti lo temono e hanno paura, persino i pezzi grossi!". Qui entra in scena Linus, che cerca di camuffare la voce e il suo volto senza riuscirci e ammette: “Savino è terribile, sono 27 anni che ci lavoro. È pazzesco! L’ho capito subito, piccolino e ferocissimo, ha un sacco di agganci, di conoscenze. Sa dove vanno a scuola i miei figli. Non è che sia tanto tranquillo qui a parlare con voi, perché quello non ha paura di nessuno”.

Una volta terminato lo sketch con Linus, è il momento del diretto interessato: il "terribile e malvagio Savino, pronto a rubare il posto a chiunque, anche a" Godano. Momento di panico per quest'ultimo, che vede entrare in scena la risata diabolica del comico e conduttore radiofonico il quale afferma: “E così, per un efferato colpo basso, si chiude la carriera del Maestro, Brando Godaro. Basta parlare del passato, arrivederci alla prossima puntata di Nicola Savino racconta!” I gialappi commentano: “Ma no, fa le scarpe a chiunque!”.