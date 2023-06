Gialappashow, Mago Forest a Malika Ayane: "Tu hai vinto il Disco di Platino, io ho l’anca in titanio"

Malika Ayane indossa un vestito bianco aderente ed elegante quando sale sul palco del Gialappashow cantando una versione di "Maniac" (da "Flashdance") insieme ai Neri per caso, il gruppo che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso di queste sei puntate. E lo fa con una grinta pazzesca, tanto che diventa lei la vera protagonista dell'esibizione, muovendosi con stile al centro del palcoscenico mentre i componenti della band sono posizionati intorno all'artista di "Come foglie". Ma il momento esilarante arriva dopo la magica performance con l'intervista del Mago Forest, di cui vi raccontiamo alcuni dettagli.

L'intervista

Malika e Forest si siedono sugli scalini del palco per dare il via a un'intervista particolare, fuori dalle righe, come accade in ogni episodio del programma che si rispetti. Questo è infatti uno dei momenti più attesi della puntata: la settimana scorsa è toccato a Raf, quella precedente a Giancarlo Magalli. Questa sera, il 25 giugno, è la Ayane a dover subire le domande nonsense del conduttore in quella che quest'ultimo definisce "A tu per lei". Il mago Forest inizia il discorso affermando che l'ospite è una cantante poliedrica per poi arrivare al sodo: "Mi spieghi voi poliedrici cosa non potete mangiare?". La cantante non manca di rispondere con grande ironia: "Il pollo, mentre le uova solo se sono nate prima della gallina!"

Il conduttore prosegue l'intervento puntando questa volta su una battuta inerente all'ultimo spettacolo teatrale della donna nei panni di Evita Peron, che quest'ultimo dichiara di non aver visto a causa del titolo controverso: "Si chiamava Evita e quindi l'ho evitato". Va avanti con quesiti assurdi il nostro mattatore, chiedendo poi all'ospite di sdraiarsi sul palco con lui per stare un po' più comodi. L'artista lo segue in questa avventura, ascoltandolo parlare di monogamia e del suo trasferimento a Berlino da Milano: "Tu sei milanese, ma ho fatto una ricerca al catasto e hai preso casa a Berlino. Non hai esagerato a prendere alla lettera il fatto di vivere in periferia?" E ancora: "In lingua marocchina Malika significa regina, allora mi confermi che in Marocco si usa la Carta Igienica Malika?" La domanda appena posta, scritta dallo stesso presentatore, suscita la reazione positiva degli utenti social, che non mancano di riportare altre dichiarazioni riprese dall'intervista. Tra i momenti più condivisi e apprezzati c'è senza dubbio quello in cui Forest sostiene di avere molte cose in comune con la cantante: "Lei ha vinto il Disco di Platino, io ho l’anca in titanio".