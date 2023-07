GialappaShow, Mago Forest a Noemi: "La tua canzone è l'inno delle borseggiatrici"

Non solo Bruno Barbieri: tra gli ospiti della settima e penultima puntata di GialappaShow c'è anche Noemi, cantante di brani di successo come "Sono solo parole", "Glicine", Ti amo non lo so dire" e "Bagnati dal sole". Dopo la sua performance canora sulle note di "Walk Like an Egyptian" con i Neri per Caso, tutti rigorosamente vestiti con una cravatta arancione per richiamare il colore dei capelli dell'ospite, inizia la temuta intervista fatta da Mago Forest.

L'intervista

Se l'intervista della scorsa settimana si intitolava "A tu per lei", questa volta Mago Forest pensa a un titolo più intrigante, geniale e sensato, soprattutto visto ciò che avverrà in un secondo momento: "3 gradini di separazione" è il nome scelto per l'attesa chiacchierata. A questo punto il conduttore e Noemi cominciano a parlare sedendosi sugli scalini del palco, e - come sempre - il primo a prendere parola è Mago Forest, che elogia le due lauree della cantante per poi dichiarare che è proprio questo il suo grave problema: pensare "chissà se mi accettano con due lauree", e poi afferma: "Ma noi accettiamo anche i laureati! Ho un sacco di amici laureati e per me si possono anche sposare tra di loro!".

Non sono ancora iniziate le domande e già si ride, ma quando il conduttore formula la prima il web va in delirio: "Lei a 19 mesi ha recitato in uno spot di pannolini per bambini. Come si è preparata per il ruolo?”, chiede il comico. “È stato molto faticoso”, risponde l'ospite, incalzata poi dall'uomo: “Hai preso delle purghette?”. È la seconda domanda che colpisce maggiormente il pubblico a casa: "Tutti dicono che hai un bellissimo timbro. Anni fa hai portato al successo 'Sono solo parole', e poi una bella canzone che parlava delle interiora delle donne, 'La borsa di una donna'... Sei orgogliosa che quest'ultimo brano sia stato scelto come inno dalle borseggiatrici a Milano?". "È sempre un onore", replica con prontezza di spirito la cantante prima di mandare un "saluto alle borseggiatrici che seguono lo show" insieme al conduttore. A questo punto Mago Forest decide di abbassare il livello, scendendo anche di un gradino con il corpo, e domanda: "Sappiamo che abiti in un piccolo appartamento a Londra con tuo marito di 50 mq, come hai fatto a trovare un marito di 50 mq?".

Il motivatore e i ragazzi Cin Cin

Noemi è anche protagonista di altri due sketch: il primo con il (de)motivatore Toni Bonji, il quale, tra le altre cose, parla del suo carattere e del denaro: "Come vedi tutti parlano di te. Dcono che il tuo pregio sia il tuo carattere, ma io non trovo niente di bello nel tuo carattere. La tua più grande ricchezza è il denaro, ma i soldi non contano, sei tu che conti loro. [...] Pensa al futuro, ma non dimenticare mai il congiuntivo!". Mentre con i ragazzi Cin Cin, ormai celebri per le loro hit, sempre diverse ma dal finale esilarante, canta la nuova versione del loro motivetto per poi scappare dal palco quando i due comici dicono: "E al secondo Cin Cin, c'in**liamo!". Vedendola lasciare il palco di fretta, Mago Forest non si lascia sfuggire l'occasione di citare una nota canzone dell'artista: "Noemi, sono solo parole!".