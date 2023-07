Al GialappaShow Orietta Berti è in carcere e Elio è omosessuale: cosa è successo

Brenda Lodigiani torna a interpretare i panni di Orietta Berti al GialappaShow, ma in occasione dell'ottava e ultima puntata la vediamo in un ambiente del tutto diverso: un carcere. Non mancano i commenti ironici degli utenti su Twitter a tal proposito, i quali pensano subito alla nota serie TV Orange Is The New Black, vedendo la detenuta in questione indossare una maglietta arancione. Sarà un caso? Probabilmente no. A fine puntata, tra l'altro, capiamo che il personaggio impersonato da Elio, fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese, è omosessuale, ma vediamo insieme cosa è successo in questi due sketch.

Orietta Berti in carcere

Sapevamo che un giorno sarebbe successo e quel giorno è arrivato: Orietta Berti finisce in carcere per via di tutti i prodotti venduti illegalmente. L'epilogo giusto per una persona che promuove la malavita, ma la comica non ci sta ed esordisce dicendo: "Io sono in carcere mentre i veri criminali sono fuori. Ad un certo punto mi hanno inseguita l’antiriciclaggio, l’antidroga, l’interpol... Mancavano solo I Cugini di Campagna e facevamo tombola". La cantante sostiene di fare la stessa vita di prima grazie ai "pizzini dei fratelli Pasini" e, dopo le critiche mosse dai commentatori più amati d'Italia, gli ricorda: "Gialappi, se uno fa una cosa sbagliata fuori lo mandano in galera, ma se uno fa una cosa sbagliata dentro... dove lo mandano...? Io qui faccio quello che voglio grazie ai secondini corrotti dei fratelli Pasini. Qui c’è gente per bene, tutte persone che hanno tre ergastoli e non vanno da nessuna parte! Sapete che faccio? Una rissa con la mazza ferrata dei fratelli Pasini. Così vado in isolamente e sto in pace", racconta la protagonista dello sketch. Quest'ultima rivela di aver scelto di diventare opinionista - il riferimento al GF Vip è già chiaro - perché nel carcere non ce ne sono - "Chissà perché", commentano i Gialappi - e parla dell'esistenza di un gruppo per opinionisti, in modo che "quando uno esce di galera, dopo 30/40 anni, va all’Isola dei Famosi o al Grande Fratello Vip".

Il personaggio di Elio è omosessuale

Parliamo di finzione, non di realtà. Elio in versione Frankenstein Junior sale sul palco quando è in scena il personaggio di Brenda Lodigiani, l'androida Ester Ascione, che sta cercando un uomo con cui fare "fiki fiki". Lei si innamora subito, ne è affascinata e lo guarda per tutta la puntata con grande interesse, lui sta sulle sue e sembra completamente indifferente al fascino di Ester, tanto che scappa da lei appena può e non la considera nemmeno di striscio quando sono seduti vicini. A fine serata però Frankenstein torna sul palco, proprio nel momento dedicato ai ragazzi Cin Cin: per tutto il tempo l'uomo cerca di intromettersi nel brano dei due comici urlando il termine "c'in**liamo", parola che dice dopo ogni frase del motivetto tranne che alla fine, l'unico momento in cui deve dirlo. Quando il brano finisce, Frankenstein, spronato dai membri del duo, ripete il finale con slancio e poi si mette dietro a uno dei due e insieme escono l'uno attaccato all'altro. Insomma, Elio porta in scena un personaggio meraviglioso.

Ilary Blasi salta lo show

Valentina Barbieri interpreta per la prima volta Ilary Blasi al GialappaShow, un ruolo portato a casa alla grande: "Che ci fate ancora qua?", chiede ai Gialappi prima di terminare il breve intervento: "A raga, luglio con tutto il bene che ti voglio, però dovete andare in vacanza! Comunque, complimenti eh! Geniale questa idea di fare un programma con i comici! Ma come vi è venuta? Vabbè, ripasso! Ciao belli de casa!".