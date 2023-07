GialappaShow, Orietta Berti consiglia la Mafia dei fratelli Pasini: "La famiglia che non lascia soli"

"Il prodotto di oggi è per tutti quelli che si sentono soli, che non ce la fanno e hanno bisogno del calore di una vera famiglia, una famiglia che non ti lascerà mai". Così inizia il discorso di Orietta Berti, interpretata dalla meravigliosa Brenda Lodigiani, anche volto di Ester Ascione. La comica infatti è pronta per un nuovo esilarante consiglio all'acquisto: la Mafia dei fratelli Pasini.

Una grande famiglia

“Entra anche tu nella Mafia dei fratelli Pasini. Oh, garantisce Orietta”, sarebbe questo l'acquisto da non lasciarsi scappare. I gialappi, ovviamente, commentano con una grande verità: "Questa non è una famiglia, è associazione a delinquere!". Ma Orietta non frena l'entusiasmo, anzi punta sul fatto che la vera associazione a delinquere siano i critici musicali, perché prima dicono "brava Orietta" e poi alla prima quindicenne che passa ti voltano le spalle. Giorgio Gherarducci e Marco Santin, le voci della Gialappa's Band le ricordano che esiste un codice penale, ma anche in questo caso continua a sponsorizzare la Mafia, affermando che il codice si può anche cambiare. "L'ho fatto mille volte con il mio telefonino! Mi segno sempre il pin e poi non lo trovo mai!", aggiunge la comica.

Il gran finale

"Voi non sapete che questa cosa ti svolta la vita: non riesci a superare un concorso in polizia? Non riesci a farti dare del 'voi'? Hai litigato con il commesso e vuoi dare fuoco al negozio, ma non sai cosa fare? Entra nella Mafia dei fratelli Pasini e vedrai che ce la fai! Garantisce Orietta! Sapete quante cose si possono fare? La mia amica Ester rubava sempre il parcheggio alla tombola, ma da quando i fratelli Pasini le hanno fatto trovare una testa di cavallo nella macchina viene sempre in bicicletta! Inoltre, non è più Osvaldo che paga al bar, è il bar che paga Osvaldo!", prosegue la Lodigiani prima di chiudere in bellezza: "Se entrate nella Mafia, i giudici corrotti ve li diamo in omaggio! È la famiglia che non vi lascia mai da soli!".