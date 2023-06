GialappaShow: quante puntate sono e quando finisce

In onda su Tv8 da domenica 21 maggio, "GialappaShow" è una delle sorprese televisive più liete degli ultimi mesi, capace di rinnovare i fasti e la verve del celeberrimo "Mai dire gol". Condotto dal Mago Forest, affiancato in ogni puntata da una diversa presenza femminile, e con le voci della Gialappa's Band, la prima edizione del programma si avvia alla conclusione. Scopriamo per quando è previsto l'ultimo appuntamento stagionale.

GialappaShow: le anticipazioni del 26 giugno

Tra le novità più gradite dei recenti palinsesti televisivi "GialappaShow" merita una menzione d'onore, in quanto spin-off di una delle trasmissioni di culto per eccellenza della storia moderna: "Mai dire gol", per anni in onda su Italia 1. Abbiamo ritrovato dunque le voci di Giorgio Gherarducci e di Marco Santin, ma non quella di Carlo Taranto, che ha - salvo ripensamenti - lasciato i compagni d'avventura. A fare da conduttore è invece il Mago Forest (vero nome: Michele Foresta), uno dei conduttori più amati di "Mai dire", affiancato in ognuna delle puntate di "Gialappashow" da una diversa spalla femminile. Ad oggi abbiamo visto Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi e Valentina Lodovini.

Oltre alle presenze fisse della band Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma, lo show di avvale di un ampia squadra di comici: Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani, Stefano Rapone.

L'ospite speciale dell'odierna puntata di "GialappaShow" è la cantante Malika Ayane, cantante di brani come "Adesso e qui (nostalgico presente)" e "Come foglie". La componente musicale è in ogni puntata ben presente grazie agli ospiti fissi Neri Per Caso e al Maestro Vittorio Cosma.

Ma da quante puntate è composta la la prima edizione di "GialappaShow", e quando finisce? Gli appuntamenti sono in totale otto e il calendario della messa in onda è così strutturato:

- Prima puntata: domenica 21 maggio 2023

- Seconda puntata: lunedì 28 maggio 2023

- Terza puntata: domenica 4 giugno 2023

- Quarto puntata: domenica 11 giugno 2023

- Quinta puntata: lunedì 19 giugno 2023

- Sesta puntata: domenica 25 giugno 2023

- Settima puntata: domenica 2 luglio 2023

- Ottava puntata : domenica 9 luglio 2023

Forte del successo, lo show avrà quasi certamente, nel corso della prossima stagione televisiva, una seconda edizione. Le puntate di "GialappaShow" sono visibili anche sul sito ufficiale di Tv8, in simulcast su Sky Uno; e in replica il mercoledì a mezzanotte su Tv8.