Gialappashow, Valentina Lodovini convince al fianco di Mago Forest: cosa è successo

C'era da scommetterci sul talento di Valentina Lodovini, attrice che abbiamo imparato ad amare negli anni sul grande e piccolo schermo e oggi abbiamo visto per la prima volta in veste di co-conduttrice al fianco di un Mago Forest sempre sul pezzo. Sin dall'inizio - è evidente - si sente perfettamente a suo agio nel ruolo a lei affidato, tanto che l'anteprima del programma la mostra vestita con una ingombrante giacca blu che la donna vuole tenere con sé perché l'indumento appartiene a Forest e desidera continuare a sentirne il profumo. Da subito capiamo che, per quanto concerne i due presentatori, al centro dei loro siparietti ci sarà l'interesse della donna nei suoi confronti e argomenti inerenti alla sfera sentimentale: i protagonisti parlano dei propri punti forti, di scene di nudo e della carriera, e lo fanno con una naturalezza sconvolgente, in totale sintonia con il contesto a cui Forest è abituato da una vita e che la Lodovini affronta con grande disinvoltura, dimostrando ancora una volta la sua bravura.

La performance

L'attrice non manca di rispondere per le rime quando opportuno, in particolare nel momento in cui i due Gialappi, Giorgio Gherarducci e Marco Santin, la prendono di mira in merito alla sua carriera cinematografica, definita da Mago Forest "internazionale", e alle persone con cui ha lavorato. Immancabile l'irriverenza del duo, ma anche la conduttrice della serata non scherza quando si tratta di ironia e autoironia, fondamentale per sopravvivere alla Gialappa's Band. È anche brava a fingere di sentirsi offesa dalle parole dei commentatori per poi aprire le danze con un nuovo blocco più in forma che mai. Anche le domande più difficili trovano risposte: "Tu come ti poni quando ti chiedono di fare scene di nude?", le chiede il comico. "L'importante è che non mi chiedano scene di nudo gratuito", ribatte la Lodovino.

Si passa poi a battute su maschi Alfa e sulla parte del corpo che l'attrice ama di sé stessa: i polsi. Così il conduttore, con il suo caratteristico fare ironico, dichiara che il polso è la prima cosa che guarda in una donna, "anzi la seconda...". Incalzato dalle voci di Gherarducci e Santin, ammette: "La terza... Vabbè dai, è la quarta cosa che guardo in un donna, e infatti considero il polso la caviglia delle braccia". Un'altra scena che va citata è quella in cui l'attrice confessa di aver sempre frequentato uomini considerati "ce*si" dalle sue amiche. Dopo questa dichiarazione, ovviamente sui social sono emersi i commenti di chi chiede a Valentina di prenderlo in considerazione come fidanzato per il futuro, in pieno stile Gialappashow. Online troviamo anche apprezzamenti sulle gambe e il fisico della donna: "Vabbè, non sapevo se guardare il sorriso o le gambe, Valentina Lodovini mi ha distratto troppo".