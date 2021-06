Giammarco Sicuro racconta il Covid, dalla febbre alle macchie sulla pelle: "Il virus fa anche questo"

Giammarco Sicuro è finalmente guarito dal Covid. Oggi il giornalista, neoconduttore di ‘Uno Mattina Estate’, ha potuto debuttare dal vivo nel programma e incontrare, seppur nell’ultimo blocco della puntata, la collega Barbara Capponi che lo affianca in questa nuova avventura professionale.

“È veramente un onore conoscere questo studio, questo programma e questa sigla che mi ha accompagnato fin da piccolo. È molto emozionante essere qui con te”, ha affermato Sicuro visibilmente emozionato e libero dall’incubo del virus che per un mese lo ha costretto al totale isolamento, alle prese con i sintomi raccontati dettagliatamente in un post Instagram.

Finalmente l'incontro dal vivo e in presenza tra Giammarco Sicuro e Barbara Capponi per l'ultima parte di Unomattina Estate.

Il Covid raccontato da Giammarco Sicuro

A corredo di due foto che lo mostrano nel primo giorno di libertà dopo la fine della malattia, Giammarco Sicuro ha descritto i giorni segnati dal Covid in un post Instagram che ha ripercorso il graduale peggioramento della malattia. “Prima ti senti strano: soprattutto stanchezza e spossatezza. Pensi di aver preso freddo in moto o di aver esagerato col vino bianco ma poi arriva il mal di gola e in un attimo fatichi nel deglutire. Il giorno dopo hai il raffreddore e al terzo la febbre ed è a quel punto che capisci”, ha scritto il giornalista: “Il tampone è soltanto una conferma e un po' te la fai pure sotto. In seguito, arrivano i dolori: fortissimi e infiniti. Una pressa immaginaria ti spreme i reni, un martello ti colpisce le ginocchia. Le fitte maledette vanno avanti per giorni e disturbano il sonno e il quieto vivere”.

“Una mattina ti svegli con un ematoma sull'occhio e pensi: chi mi ha menato nel sonno” prosegue ancora nel racconto: “Il virus fa anche questo: macchie sulla pelle, ghiandole gonfie come palloncini e altri dolori sempre più intensi. Questa volta, all'altezza degli stinchi e sopra il ginocchio, che quasi pensi di avere un menisco lesionato e chissà poi perché. Alla fine, arrivano la tosse e un po' di affanno. È l'aspetto più preoccupante ma il saturimetro per fortuna conforta e rincuora. Dopo dieci giorni, finisce tutto e resta solo la positività. Pensi che passerà presto ma non è detto. E infatti finisce proprio così: un tampone dietro l'altro e ogni volta una nuova brutta notizia fino a quando tutto svanisce, all'improvviso”.

“Il virus se n'è andato, ti sei giocato 30 giorni della tua estate ma stai bene ed è quello che conta”, conclude poi il commento su quei giorni tanto complicati: “La libertà è un cavallo che ti entra in macchina e la possibilità di condividere tanta bellezza con chi ami”.