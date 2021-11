Galeazzi, il ricordo privato di Ivan Zazzaroni: "Negli ultimi anni lo trovavo molto solo"

Il ricordo di Giampiero Galeazzi ha occupato gran parte dei palinsesti televisivi sin dal momento in cui si è diffusa la notizia della sua morte, avvenuta ieri a causa della malattia che da anni lo affliggeva. A La Vita in Diretta Alberto Matano ha dedicato un ampio spazio al giornalista, ricordato insieme ai colleghi e agli amici con i quali aveva condiviso esperienze professionali e umane indimenticabili.

In studio Ivan Zazzaroni ha raccontato un ricordo intimo degli ultimi anni di Galeazzi, soffermandosi sulla sensazione che si sentisse solo. “Mi chiese il favore di farlo accedere a una clinica di Bologna. Non stava particolarmente bene”, ha spiegato il giornalista: “Io lo trovavo molto solo. Negli ultimi tempi mi telefonava, mi scriveva, come se qualcuno l’avesse non dimenticato, però…. Mandava messaggi, era dolce e anche feroce in alcuni giudizi. Ma era un personaggio incredibile, era molto buono ed era uno che non chiedeva”.

“Ho fatto con lui la Domenica Sportiva del cinquantenario, del 2004, e soffriva un po’ il fatto di essere messo in secondo piano” ha aggiunto ancora Zazzaroni: “Ma non stava lì a pretendere, a richiedere... Era stato il giornalista più popolare della storia”.

L’intervento di Mara Venier: "Percepivo la sua solitudine"

Anche Mara Venier, intervenuta in collegamento telefonico, ha ricordato l’amico e si è detta d’accordo con la sensazione descritta da Zazzaroni: “Anche io avevo percepito la solitudine di Giampiero, sono d’accordo” ha commentato la conduttrice con una certa amarezza. La grande amica del telecronista ha dedicato un commosso pensiero sui social non appena saputa la notizia della scomparsa del suo “fratellone” e anche ad Alberto Matano ha ribadito commossa l’immenso affetto che l’ha sempre legata a lui. “Faccio fatica a parlare, specie dopo aver visto queste immagini”, ha detto Mara riferendosi ad alcuni spezzoni tratti dalle edizioni di Domenica In in cui ha avuto nel cast Giampiero Galeazzi. “Tra noi c’era una grandissima amicizia e ci legava un bene profondo… Era come se fosse un ex compagno o un ex marito rimasto nella mia vita”.

Quanto alla sua malattia: “Sapevo che stava male ma non immaginavo che le cose potessero precipitare in questo modo” ha spiegato Mara Venier che a Giampiero Galeazzi dedicherà uno spazio nella puntata di Domenica In di domani, domenica 14 novembre.