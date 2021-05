"A settembre bussate, qualcuno vi aprirà": Giancarlo Magalli lascia 'I Fatti Vostri'?

Giancarlo Magalli lascia la conduzione de ‘I Fatti Vostri’? L’interrogativo si pone alla fine della stagione televisiva dello storico programma di Rai2 che venerdì 28 maggio ha concluso il suo ciclo di dirette mattutine. Ad alimentarlo il sibillino saluto del suo conduttore che si è congedato dal pubblico senza il consueto arrivederci: "Grazie a voi, pubblico dei Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà", ha detto il padrone di casa: "In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà". La tradizionale 'piazza' televisiva, dunque, riapre dopo l’estate, ma il riferimento a quel ‘qualcuno’ lascia immaginare che la conferma della presenza di Magalli non sia ancora arrivata.

D’altronde: "Per quattro mesi uno ce la fa, ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a Natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare" era stato il recente commento di Magalli in merito all’impegno con i Fatti Vostri che, qualora dovesse protrarsi, si affiancherebbe al nuovo quiz pomeridiano sulla lingua italiana in partenza sempre su Rai2 nella prossima stagione, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18. E mentre si vocifera che il suo posto potrebbe essere preso da Salvo Sottile, si attende la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2021-2022 che scioglierà tutte le riserve in merito. La certezza, al momento, è che la squadra del programma perde Samanta Togni dopo un anno di conduzione accanto a Magalli: "È un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei", ha affermato Magalli salutando la collega che dovrebbe essere ancora confermata nell’appuntamento del sabato di Rai2 'Domani è Domenica'.