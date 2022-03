Funari Funari Funari: il racconto di un grande personaggio televisivo italiano

Ripercorrere la carriera di Gianfranco Funari, storico personaggio televisivo scomparso nel 2008, equivale a ripercorrere un pezzo di storia recente dell’Italia. Il nuovo documentario Sky Original va in onda oggi 21 marzo – a 90 anni dalla nascita del presentatore romano – per celebrare il suo ruolo centrale nella televisione e nel giornalismo italiano, raccontando la sua storia tra luci e ombre, tra palcoscenico e vita privata. L’appuntamento con la prima tv è stasera su Sky Documentaries a partire dalle 21:15.

Funari Funari Funari: una vita in tre “atti”

Attraverso video inediti, filmati di repertorio, foto, giornali, testimonianze di familiari, colleghi e soprattutto grazie alla voce di Gianfranco Funari stesso, il documentario tratteggia il percorso umano e professionale del presentatore come un’opera in tre atti. Gli anni ’80, l’epoca di Funari icona pop, adorato dalle casalinghe e deriso dalla critica; gli anni ’90, quelli della voce politica e sociale che consacra Funari come “giornalaio d’Italia” (come amava definirsi), impegnato in un periodo epocale segnato da Tangentopoli, le stragi di mafia, la fine della Prima Repubblica e l’ascesa di Berlusconi; infine, gli anni Duemila, quelli del giornalista barbuto, segnato dalle sconfitte e ormai relegato ai margini del mondo mediatico. La morte del 12 luglio 2008 mette fine alla sua grande battaglia, ma consegna alla storia uno spaccato unico di 30 anni di storia italiana, illustrato in questo documentario.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 21 marzo)

Funari Funari Funari va in onda stasera in prima tv alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 e

402).