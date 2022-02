Chi è Gianluca Ferrara di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata su Real Time a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione. Scopriamo di più sul cast e conosciamo meglio Gianluca Ferrara, single e promesso sposo di Giorgia.

Chi è Gianluca Ferrara: età, lavoro e vita privata

Gianluca Ferrara ha 30 anni e viene da Nichelino, in provincia di Torino. È un imprenditore e lavora per l’azienda di famiglia che produce e vende porte d’interno. Con i familiari lavora sempre con grande entusiasmo: ha un bellissimo rapporto con il fratello e le due sorelle più grandi ed è molto legato alla madre. Gli amici definiscono “Geppy” (così lo chiamano per il suo lavoro di falegnameria, come Geppetto) una persona anacronistica, nel senso che è talmente appassionato di vintage che talvolta sembra non vivere in questo tempo, ma lontano dalla frenesia e la tecnologia di oggi. Gianluca sa bene cosa cerca in una donna, soprattutto a livello fisico, ma sa anche di dover mettersi in discussione e provare a uscire dai propri schemi. Attualmente vive a Torino solo con il suo pesce, ma chissà che casa sua non sia pronta ad accogliere una nuova famiglia, magari proprio con Giorgia.

I video di presentazione



Matrimonio a prima vista: format e cast

6 concorrenti che non si conoscono vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Gianluca, gli altri single di questa stagione sono Cristina, Antonio, Giorgia Rosati, Giorgia Bracco e Mattia.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo tortuoso percorso sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia mercoledì 16 febbraio in prima serata in chiaro su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale.