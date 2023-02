Gianluca Grignani in lutto: "Uno dei risvegli più amari della mia vita. Ora il fiato mi manca davvero"

"Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita": inizia così il post Instagram dedicato da Gianluca Grignani ad Alberto Radius, chitarrista e produttore musicale scomparso oggi.

Romano, classe 1942, Radius è stato uno dei più importanti chitarristi rock italiani con alle spalle una lunga carriera, iniziata alla fine degli anni '50 con i White Booster, poi con la Premiata Forneria Marconi, i Formula 3, una collaborazione con Lucio Battisti e poi con Franco Battiato anche come produttore di artisti legati al cantautore siciliano, quali Giuni Russo, Alice, Giusto Pio e altri. L'ultima apparizione di Radius è stata al Festival di Sanremo del 2021 con i Coma Cose nella serata delle Cover e Gianluca Grignani, tra i protagonisti di questa edizione della kermesse appena conclusa, ha condiviso con i follower l'immenso dolore per questa perdita così importante, trattandosi di un artista a cui era profondamente legato professionalmente e non solo.

"I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l'ascolto di "Quando ti manca il fiato"... Ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero" si legge nel post a corredo della foto che lo mostra con Alberto Radius: "Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d'ispirazione... ciao Alberto! tuo Gian".