Chi è Gianluca Semprini, nuovo conduttore di Estate in diretta: carriera, vita privata

Tutto quello che c'è da sapere su Gianluca Semprini​, che dal 28 giugno condurrà Estate in diretta con Roberta Capua.

Gianluca Semprini? è, insieme ad Roberta Capua?, il nuovo conduttore di Estate in diretta, il programma pomeridiano di Rai1 che a partire dal 28 giugno racconterà l’estate della rinascita con il suo tradizionale programma, in onda dal lunedì al venerdì (prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, seconda parte dalle ore 16.45 alle 18.40), che andrà a sostituire Alberto Matano e il suo ‘La Vita in Diretta’ durante i mesi estivi.

Chi è Gianluca Semprini, carriera

Gianluca Semprini è un giornalista Rai e si occupa anche di inchieste: ha scritto due libri sulla strage di Bologna "La strage di Bologna" e "Il terrorista sconosciuto" e sul caso di Luigi Ciavardini, con Mario Caprara ha scritto due libri sugli anni di piombo e sul terrorismo di destra in Italia.

La carriera di Semprini è iniziata in radio a Roma. Nel '95 diventa giornalista professionista iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio, poi la carriera a Sky Italia, dove lavorava per Sky TG24, e nel 2016 la virata alla Rai. Dal 2017 conduce RaiNews24 prima nella fascia notturna e poi in quella serale. Dal 2019 è il co-conduttore di Centocittà, il programma della mattina di Rai Radio 1.

Quest'estate sarà alla conduzione di Estate in diretta con Roberta Capua. Nel 2018 aveva già condotto il programma ma con Ingrid Muccitelli.

Chi è Gianluca Semprini, vita privata

Gianluca Semprini è nato a Roma il 31 agosto 1970. È sposato con Valentina, i due hanno tre figli, di cui due gemelli. Semprini è padre anche di Federica, 15 anni, avuta da una precedente relazione.