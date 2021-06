Paura per Gianmarco Onestini a Supervivientes per la puntura di un ragno

Gianmarco Onestini, fratello del più famoso Luca, ha vissuto ore di grande paura dopo essere stato morso da un ragno velenoso. Dopo l'eliminazione di Valeria Marini è ancora una volta un italiano a creare dinamiche all'interno di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi.

Le urla e il pianto di dolore del giovane hanno allarmato la produzione che ha contattato un medico affinchè lo medicasse. Onestini ha raccontato, in lacrime, quanto gli è successo durante la diretta del programma. Ha rassicurato tutti e affermato che adesso sta bene e non vuole abbandonare il gioco. Manca circa un mese alla fine del reality che ha spopolato in Spagna, tanto che si dice che Mediaset vorrebbe trasmetterla, doppiata in italiano, durante l'estate.

Gianmarco Onestini, il messaggio ai familiari

Insieme a Onestini anche un altro naufrago è rimasto vittima del ragno, Omar Sánchez. I due hanno condiviso lamenti e arti gonfi. Gianmarco ha avuto la possibilità di inviare un videomessaggio ai suoi familiari: "Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top".