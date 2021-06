Gianmarco Sicuro ha il Covid: salta il debutto alla conduzione di UnoMattina Estate

Rinviato il debutto alla conduzione di UnoMattina Estate per Giammarco Sicuro, costretto a salutare il pubblico in collegamento da casa a causa del Covid. A portare avanti la prima puntata della versione estiva del programma di Ra1 è stata la collega Barbara Capponi con cui l’inviato del Tg1, alla sua prima esperienza di conduttore di un daytime, farà compagnia ai telespettatori fino al 10 settembre.

UnoMattina, Giammarco Sicuro ha il Covid e saluta il pubblico in collegamento da casa

"Uno studio rinnovato e un nuovo compagno di viaggio che voglio subito presentarvi. Per ora è a casa, ma è un collega e un inviato straordinario" ha annunciato Barbara Capponi aprendo la prima puntata di UnoMattina Estate di lunedì 28 giugno. Poi la parola al collega Giammarco Sicuro che ha raccontato il suo stato di salute e tranquillizzato il pubblico sulle sue condizioni.

"Purtroppo ormai un mese fa ho contratto il Covid 19, sono stati giorni complicati: per fortuna niente di grave", ha spiegato Sicuro: "Ormai da due settimane mi sento molto bene e sono tornato a fare una vita normale, ma le disposizioni aziendali che sono giustamente molto prudenti non mi consentono di essere con voi".

Il saluto sorridente di Barbara Capponi e Giammarco Sicuro dà il via all'edizione estiva di Unomattina.

Segui le principali notizie del giorno su: https://t.co/DLrRpDKVy2 #28giugno pic.twitter.com/z6xkm3edz7 — Uno Mattina Estate (@Unomattina) June 28, 2021

Chi è Gianmarco Sicuro, carriera e vita privata

Nato a Montevarchi (Arezzo) nel 1983, Giammarco Sicuro e? giornalista, inviato della Rai. Lavora da anni al Tg2. Sicuro si e? laureato in Scienze Politiche a Firenze, poi ha frequentato la scuola di Giornalismo di Urbino grazie alla quale ha potuto partecipare al concorso in Rai, dov'è approdato nel 2008. Nei suoi 13 anni in Rai ha raccontato il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, i gilet gialli a Parigi, il tentato golpe in Venezuela, l’alluvione di Genova, i piu? importanti arresti di mafia degli ultimi anni, la situazione Covid-19 in Spagna e la crisi tra le due Coree. ?

Su Gianmarco Sicuro non si hanno molte informazioni private: dal suo profilo Instagram si evince che il raccontare "gli esteri" non è solo un lavoro ma anche una passione, viste le numerose foto che condivide di paesaggi e città. Il giornalista vive a Roma, ma spesso torna in Toscana, dov'è nato.