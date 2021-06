Chi è Gianmarco Sicuro, nuovo conduttore di UnoMattina Estate: carriera e vita privata

Gianmarco Sicuro è, insieme ad Barbara Capponi, il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, programma mattutino di Rai1 che dal 28 giguno farà compagnia ai telespettatori d'estate fino al 10 settembre. Il giornalista lavora da anni in Rai, prima al Tgr Toscana e poi al Tg2 dove si occupa di esteri. Insieme a lui torna per l'edizione estiva Barbara Capponi, dopo il successo dello scorso anno.

Chi è Gianmarco Sicuro, carriera

Nato a Montevarchi (Arezzo) nel 1983, Giammarco Sicuro e? giornalista, inviato della Rai. Lavora da anni al Tg2. Sicuro si e? laureato in Scienze Politiche a Firenze, poi ha frequentato la scuola di Giornalismo di Urbino grazie alla quale ha potuto partecipare al concorso in Rai, dov'è approdato nel 2008. Nei suoi 13 anni in Rai ha raccontato il naufragio della Costa Concordia, il terremoto di Amatrice, gli attentati dell’Isis a Londra e Berlino, i gilet gialli a Parigi, il tentato golpe in Venezuela, l’alluvione di Genova, i piu? importanti arresti di mafia degli ultimi anni, la situazione Covid-19 in Spagna e la crisi tra le due Coree. ?

Nel 2021 sarà il conduttore della trasmissione Unomattina Estate con Barbara Capponi.

Chi è Gianmarco Sicuro, vita privata

Su Gianmarco non si hanno molte informazioni private, dal suo profilo Instagram si evince che il raccontare "gli esteri" non è solo un lavoro ma anche una pssione viste le numerose foto che condivide di paesaggi e città.

Il giornalista vive a Roma, ma spesso torna in Toscana, dov'è nato.