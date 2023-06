Gianni Ippoliti commenta la lite con Tiberio Timperi

Adesso a parlare è Gianni Ippoliti. La sua repentina e improvvisa uscita di scena durante la diretta di Uno Mattina in Famiglia, dopo aver chiesto a Tiberio Timperi il motivo del fastidio palesato nel corso della sua rassegna stampa, ha spinto i telespettatori a riversarsi sui social per commentare l'accaduto. Mentre il conduttore del programma ha affidato a una storia Instagram la spiegazione del suo atteggiamento, Ippoliti si è limitato a rispondere agli utenti che hanno chiesto spiegazioni a corredo del suo post.

"Onestamente ad oltranza questa 'rassegna sarcastica' stanca, la trovo ridondante, alcune uscite non fanno sorridere (es. la mamma che non voleva dare la torta alla bambina, per dirne una). Io rinnoverei. Sbuffare, se così è stato, non è corretto. Ma lei avrebbe dovuto continuare, ho trovato la scenata eccessiva" ha scritto qualcuno riferendosi proprio al gesto di Timperi che ha indotto Ippoliti a lasciare lo studio. "Il mio intento è ironizzare su titoli ad effetto riguardanti pseudonotizie sempre più diffuse", ha allora riposto il giornalista. Un altro utente si è poi soffermato sulla frase rivolta a lui da Timperi, supportandolo nella scelta di andare via senza aggiungere altro: "Hai fatto bene!!! "Dopo facciamo i conti..." Lo dicesse ad altri in diretta" ha scritto il follower a cui Ippoliti ha risposto: "Incredibile!".

Nessun commento sulle motivazioni addotte da Timperi che ha fatto riferimento al momento in cui, durante la rassegna, Ippoliti ha commentato una notizia poco attinente alla cronaca rosa. "C'è un'iniziativa molto bella, una persona che accompagna donne quando gli ex dicono vediamoci" è il video condiviso dal conduttore insieme alla didascalia: "In uno spazio di cronaca rosa non può averlo detto. E conclude pure con "beate queste persone"".