Gigi D’Alessio positivo al Covid, salta il Capodanno di Rai1 : "Lo seguirò da casa"

Gigi D'Alessio è positivo al Covid. È stato lo stesso cantautore a comunicarlo sui social attraverso un videomessaggio in cui ha spiegato che dopo aver effettuato cinque tamponi antigenici negativi è risultato positivo a quello molecolare. “Sto bene, non ho sintomi, la mia carica virale è bassissima, probabilmente perché sono vaccinato” ha spiegato: “Mi farò la quarantena a casa e ne approfitto, quindi, per fare un augurio di buon anno a tutti”.

Gigi D’Alessio è costretto così a rinunciare al Capodanno di Rai1 dove era atteso tra gli ospiti di Amadeus: “Lo seguirò da casa”, ha aggiunto a margine del video raggiunto dai tantissimi fan che gli stano augurando una pronta guarigione.