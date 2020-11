Gigi Proietti, l’omaggio della tv: la nuova programmazione di Rai, Mediaset e Sky

L’attore è scomparso il 2 novembre nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Il piccolo schermo cambia i palinsesti per ricordarlo

La programmazione televisiva di oggi, lunedì 2 novembre 2020, è stata comprensibilmente stravolta dalla notizia della morte di Gigi Proietti, avvenuta all’alba del suo 80esimo compleanno in seguito ad un arresto cardiaco. Rai, Mediaset, Sky hanno così cambiato i palinsesti nel corso della giornata, da subito incentrata sul ricordo di uno dei più grandi maestri della comicità italiana quale pilastro insostituibile di un’arte che è storia del nostro spettacolo.

Gigi Proietti, speciale Techetecheté su Rai

Al posto de ‘I Soliti Ignoti’, Rai Uno dedica a Gigi Proietti uno Speciale Techetecheté come collage dei momenti più significativi della sua carriera. L’appuntamento è per lunedì 2 novembre alle 20.30.

Una puntata per ricordare il grande Gigi Proietti che ci ha lasciato oggi.



"Gigi Proietti solo per voi"

"Gigi Proietti solo per voi"

📺 stasera, #2novembre, alle 20:30 su @RaiUno#techetechete

Gigi Proietti, la sua ‘Febbre da cavallo’ su Rete 4

Nel pomeriggio, alle ore 16.40, Rete 4 trasmette il film ‘Febbre da cavallo’, icona della comicità di Gigi Proietti. Tre giovani amici (l’indossatore Mandrake, il disoccupato Pomata e il guardiamacchine Felice) si danno alle scommesse sui cavalli, ma puntano sempre su brocchi perdenti. Il mondo dell’ippica è lo sfondo della divertente commedia all’italiana che nel corso degli anni è diventata un cult con un Fan Club a Roma e sito Internet. Nel cast oltre a Proietti anche Enrico Montesano, Adolfo Celi, Catherine Spaak.

Gigi Proietti, i film su Sky

Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, disponibile anche on demand, lunedì 2 novembre alle 21.15 trasmette “Il premio”, la commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vede Gigi Proietti nei panni del protagonista, uno scrittore che viene insignito del premio Nobel per la letteratura e parte per un esilarante viaggio on the road con il figlio per andare a ritirare il premio a Stoccolma. Alle 23.00 verrà trasmesso il film “La mortadella” firmato da Mario Monicelli, con Sophia Loren e Danny DeVito. I due film saranno trasmessi anche domani, sempre su Sky Cinema collection – Risate all’italiana, a partire dalle 14.10.

Alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, andrà in onda una puntata speciale di 100X100Cinema che rende omaggio a Gigi Proietti con estratti dalla sua ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo nell’occasione del ricordo di un altro grandissimo interprete della comicità made in Italy, Vittorio Gassman. Anche nella collezione on demand spazio a “Omaggio a Gigi Proietti”, che comprende anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco, e il film “Le piacevoli notti” con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida (in onda sui canali Premium Cinema).