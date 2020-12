‘Gigi, che spettacolo’, Rai1 omaggia Proietti a un mese dalla morte: tutti gli ospiti da Fiorello a Bonolis

Il ricordo dell'indimenticabile artista va in onda mercoledì 2 dicembre in prima serata

A un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti, Rai1 rende omaggio al grande attore mercoledì 2 dicembre alle 21.25 con "Gigi, che spettacolo", una celebrazione sorridente e nostalgica affidata al ricordo di alcuni dei suoi più cari colleghi e amici che racconteranno testimonianze e di storie inedite.

Renzo Arbore, Rosario Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele: tanti i personaggi che lasceranno una testimonianza degli indimenticabili momenti vissuti con Gigi Proietti, il cui racconto è alternato ai momenti più belli degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale come "Cavalli di battaglia" - andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini - e "Matera 2019", la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura.

In alcuni momenti del programma farà da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la "creatura" a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui come Direttore Artistico negli ultimi 17 anni ha proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare. Gli autori del programma sono Angelo Mellone e Pino Strabioli con Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza amichevole di Alessandro Fioroni. La regia è di Gian Marco Mori.