Gigi Proietti e Sagitta Alter: storia di un amore lungo 58 anni

Attore, doppiatore, conduttore televisivo. E poi, ancora, regista, cantante, direttore artistico, insegnante… Definire professionalmente Gigi Proietti è pressoché impossibile: l’arte, quando è connaturata in uno sguardo, in un’espressione studiata per restare impressa nello spettatore, in un tono di voce emesso per farsi inconfondibile, non si afferra. Non ci si riesce. E ora che ci si ritrova a parlare al passato di lui, la sensazione di impotenza cresce e magnifica il personaggio che Gigi Proietti è stato.

Personaggio, sì, ma anche, soprattutto, persona: compagno fedele di Sagitta Alter da 58 anni e padre di due figlie, Susanna e Carlotta, al suo fianco Gigi Proietti ha avuto le donne della sua vita sempre, fino a quella maledetta fine scritta oggi, proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno. “Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre…”, aveva sempre ironizzato lui. Immenso.

Chi è Sagitta Alter, l’ex guida turistica svedese compagna di Gigi Proietti

Schiva e riservata, Sagitta Alter, svedese ex guida turistica, è stata accanto a Gigi Proietti per 58 anni. I due si conobbero in Italia, nel 1962, quando lui, 22enne, era ancora all’inizio della sua carriera e iniziava ad esibirsi come cantante in alcuni locali di Roma. Tra i due mai una crisi, mai un pettegolezzo, nulla che desse adito a parlare di loro: d’altronde, gli amori, quelli veri, nascono e crescono senza proclami, e il loro questo era, sentimento, non manifesto, di quelli che non affrontano il passo del matrimonio per avere un contratto che li ufficializzi come fatti l’uno per l’altra. “In realtà è una domanda che mi fanno proprio tutti… La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più” confidò lui in un’intervista a Di Più: “Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo… Anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo”.

Susanna e Carlotta, le figlie adorate di Gigi Proietti

Una famiglia, già. Quella costruita insieme a Sagitta e alle loro figlie Susanna e Carlotta, di 42 e 37 anni, entrambe immerse nel mondo dello spettacolo: la primogenita dietro le quinte, mentre, Carlotta, la più estroversa, in scena come papà, da cantante e cantautrice. “I miei primi ricordi sono tutti uguali: io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano”, uno dei tanti ricordi di Susanna bambina raccontati in un’intervista al Corriere della Sera: “Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia davvero normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista, che volevano l’autografo”.

Carlotta, invece, in un’occasione confidò un episodio famigliare che desse l’idea di come, tra papà Gigi e mamma Sagitta, la ‘dura’ della coppia fosse stata proprio lei. “A 14 anni avevo già il vizio del fumo. E una mattina, a scuola, insieme con un paio di miei compagni di classe, mi nascosi per accendere una sigaretta. Una professoressa ci vide e lo spifferò alla preside. ‘Avvertiremo subito le vostre famiglie’, disse alzando la voce. Tornai a casa terrorizzata”, raccontò Carlotta: “Mamma era davanti la porta, scura in volto. ‘Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a Papà glielo dici tu. Andai da mio padre. Bussai alla porta del suo studio. ‘Devo confessarti una cosa, papà’. Lui stava sfogliando il giornale. Alzò lo sguardo. ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?”. “Ecco, vedi….. Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta”. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Di una decisione scandinava” è la definizione che Carlotta ha dato della madre sempre accanto a lei e alla sorella anche quando il compagno era tanto impegnato nel suo lavoro. Le liti, certo che ci sono state, ma poi finiva là e si andava avanti. “Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere”, disse di mamma e papà Carlotta: “Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno”.