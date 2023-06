Gigi – Uno come te - Ancora insieme, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, quando festeggiò i suoi primi 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio è tornato a esibirsi a Piazza del Plebiscito, a Napoli. Uno show ricco di canzoni, musica, divertimento e tanti ospiti, proposto oggi, 1° giugno 2023, da Rai 1. Consigliabile a tutti i fan di Gigi D'Alessio, ma non solo.

Gigi – Uno come te - Ancora insieme: le anticipazioni

Lo scorso anno Gigi D'Alessio aveva festeggiato, in compagnia di fan e colleghi, il 30° anniversario dal suo debutto musicale. Un evento che riuscì a emozionare e appassionare un nutrito pubblico di spettatori e non soltanto i suoi ammiratori più fedeli. Forte del successo ottenuto, lo spettacolo "Uno come te" torna anche quest'anno, giovedì 1° giugno 2023, in prima serata su Rai 1.

Innanzitutto ritroviamo i suoi brani più celebri. Annunciate "Buongiorno" e "Como Suena el Corazon", Una magica storia d'amore" e "Mon Amour", "Non dirgli mai"e ""Quanti amori", solo per menzionare alcuni suoi cavalli di battaglia. Ma quella trasmessa da Rai 1 è una serata speciale anche per la città di Napoli: la seconda edizione di "Uno come te" cade poco dopo la straordinaria conquista dello scudetto da parte del Napoli calcio, il terzo della sua storia, arrivato ben 33 anni dopo il secondo campionato vinto. Gigi D'Alessio ospita sul palco il Presidente Aurelio De Laurentiis e una rappresentanza di calciatori: Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Poi l'artista si abbandona anche ad aneddoti, ricordi e curiosità di una carriera composta da successi discografici, ma anche televisivi: quest'anno lo abbiamo infatti visto, ancora una volta, sulla rete ammiraglia della Rai come giudice del talent musicale "The Voice Senior".

Sul palco allestito nella magnifica Piazza del Plebiscito troviamo un gran dispiegamento di forze, con quattordici violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino. Per non parlare del lungo elenco di ospiti che si avvicendano per duettare con Gigi D'Alessio o per proporre qualche parentesi comica. Nel corso della serata vediamo:

Biagio Antonacci

Alex Britti

Clementino

Nino D'Angelo

Elodie

Geolier

Enzo Gragnaniello

Lazza

LDA

Ciccio Merolla

Max Pezzali

Pio e Amedeo

Serena Rossi

Alessandro Siani

Tananai

Dove vederlo in tv e in streaming (1° giugno 2023)

Lo speciale "Gigi – Uno come te - Ancora insieme" va in onda oggi, 1° giugno 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay. La serata è trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2, con il commento di Ema Stokholma, voce ufficiale dell'evento.