Giletti ospita il dentista con braccio in silicone: è bufera

Da giorni il dibattito televisivo e social si è spostato dal tema vaccini a quello dello spazio da dare o meno ai no vax. Da censurare senza possibilità di appello per Enrico Mentana, aperto al dialogo invece Paolo Del Debbio. Insomma, sulla questione giornalisti e conduttori si dividono, poi c'è Massimo Giletti che spazza via ogni sfumatura del dibattito e invita a Non è l'Arena Guido Russo, il dentista di Biella che si è presentato all'hub vaccinale con un braccio in silicone.

Giletti è finito sulla graticola social per la sua intervista al medico no vax - poi vaccinato - diventato famoso per il suo gesto. Dopo la puntata di ieri sera si sono moltiplicati sul web i commenti critici e indignati, tra questi anche quelli del direttore di Radio Rai Andrea Vianello che su Twitter scrive ironico: "Tra poco grande show con l'uomo con il braccio finto a cui il vaccino, non fatto, ha rovinato la vita per colpa dei giornalisti cattivi e liberticidi. Venghino, siori, venghino. Dopo arriva 'The elephant man' dal Dna modificato da Big Pharma direttamente da Kansas City". Anche Selvaggia Lucarelli qualche giorno prima della messa in onda del programma aveva lanciato una frecciatina a Giletti: "Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli", aveva scritto la giornalista su Twitter.

Sono tanti anche i cittadini che hanno tuonato contro il conduttore: "Ma la decenza viene dopo l'audience?", scrive un follower, "Giletti è ormai alla frutta - scrive ancora un altro utente commentando l'intervista - se non riesce a fare audience con l'informazione ormai la fa con la disinformazione. Che squallore". E ancora: "Il programma di Giletti è in assoluto il peggior programma della tv Italiana. Per un punto di share in più ospiterebbe pure Jack Lo Squartatore". A twittare contro l'ospitata anche un'associazione di medici dell'area di bioscienze: "Boicottare l'antiscienza e chi le da spazio. Non guardare le puntate di certe trasmissioni e non parlarne sui social. Il telecomando e la scelta del silenzio rimangono i nostri strumenti più potenti".

Ma c'è anche chi commenta l'ospitata del dentista 'dal braccio al silicone' con ironia: "Grande scoop di Giletti - si legge sempre su Twitter - dopo il dentista no vax intervisterà il pipistrello di Wuhan con simpatie fasciste", e ancora: "Ringraziamo Giletti per non aver chiesto al dentista con il braccio al silicone di portare la protesi in studio", commenta un altro.

