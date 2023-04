"Forze dell'ordine a casa di Giletti": le indiscrezioni dopo la sospensione di Non è l'Arena

La decisione di La7 di sospendere Non è l'Arena ha colto di sorpresa chiunque, da Massimo Giletti - che ha commentato sbigottito, esprimendo solidarietà nei confronti dei suoi collaboratori rimasti senza lavoro da un giorno all'altro - ai giornalisti del programma, che hanno appreso la notizia da siti e social nel momento in cui è stata diffusa. Si rincorrono adesso le voci sulle motivazioni che avrebbero portato l'editore Urbano Cairo a prendere questo drastico provvedimento.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela ci sarebbe lo spettro di possibili trattative con la tv pubblica: "I contatti con la Rai avrebbero determinato la rottura tra Giletti e Cairo - scrive su Twitter - Considerando la sua uscita, La7 avrebbe deciso di accelerare tempi arrivando alla sospensione del talk. Sembra anche siano sorti problemi in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione". Selvaggia Lucarelli aggiunge che il rapporto tra Massimo Giletti e il suo editore, "un tempo idilliaco", sarebbe "negli ultimi tempi diventato molto teso", proprio per questi presunti rapporti ripresi con la Rai. Sempre Lucarelli lancia su Instagram un'indiscrezione bomba: "Nelle redazioni si rincorre da un'ora la notizia che ci sarebbero le forze dell'ordine in casa di Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi".

Forze dell'ordine a casa di Giletti

Più che indiscrezione, per Dagospia questa sarebbe una certezza. "Come mai Urbano Cairo, che non ha mai cacciato nessun giornalista, ha preso la decisione di mettere alla porta Massimo Giletti? Mafia ci cova" scrive il noto sito, che poi spiffera: "Pare che sia intervenuta la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) a proposito delle svariate 'rivelazioni' su Matteo Messina Denaro concesse a Non è l'Arena da Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano". Baiardo dichiarò in trasmissione che l'ormai ex potente boss starebbe per morire, motivo per cui si sarebbe fatto catturare con tanta facilità.