Massimo Giletti torna in Rai? Il saluto al pubblico di La7 nell’ultima puntata di 'Non è l’Arena'

Domenica 13 giugno Massimo Giletti ha chiuso la stagione di 'Non è l’Arena' con un saluto che non ha avuto proprio le caratteristiche di un arrivederci a settembre sulla stessa rete. "Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui a La7. Vi auguro una buona estate, ad maiora", ha detto il conduttore al termine dell’ultima puntata del programma in onda su La7 da quando, nel 2017, ha lasciato la Rai.

Un messaggio breve il suo, ma sufficiente per avallare le voci che da qualche tempo indicano il giornalista come prossimo al ritorno nella tv pubblica e, nello specifico, su Rai2, canale che segnò il suo debutto televisivo con il programma Mixer di Giovanni Minoli nel 1988. Al momento nessuna conferma o smentita giunge per chiarire il futuro professionale del giornalista che tuttavia, in una recente intervista, ha affermato: "Io sono a La7 da quattro anni e nella mia decisione sul futuro peserà il mio senso di libertà", lasciando così aperte le porte a un nuovo importante cambiamento che nello stesso periodo di un anno fa aveva già chiaramente negato.

“La verità è che faccio fatica a dimenticare quello che è successo. Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di persone e non si è esitato un attimo a mandarmi via perché davo fastidio”, disse allora Massimo Giletti in riferimento ala trasmissione ‘L’Arena’ che conduceva su Rai1 la domenica pomeriggio. Ora però la situazione pare decisamente cambiata.