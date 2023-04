Giletti non va da Mentana: "Non è questo il momento né il modo". Salta lo speciale

"Da noi non si nasconde nulla". Con queste parole Enrico Mentana aveva annunciato pochi giorni fa uno speciale del tg La7 per trattare diversi aspetti collegati alla chiusura di Non è l'Arena e per farlo aveva invitato Massimo Giletti. Il conduttore però ha appena fatto sapere che non andrà: "Ci sono vicende che non si possono risolvere all'interno di uno studio televisivo - spiega in un video - ma vanno affrontate nei luoghi dettati per farlo, cioè gli uffici di un'azienda, altrimenti di rischia di finire all'interno di un'aula di tribunale".

Il video è girato fuori dalla Procura di Firenze: "Sono appena uscito dalla Procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione complessa, difficile e delicata che stiamo vivendo - continua Giletti - Dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine, ma anche per rispettare me stesso. Parlerò sicuramente - conclude - ma questo non è il momento per farlo e forse non è neanche il modo giusti".

La replica di Enrico Mentana

Appena ricevuto il video, Enrico Mentana lo ha condiviso sul suo profilo Instagram, annunciando che domenica non ci sarà nessuno speciale sulla vicenda: "È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima. Nel colloquio immediatamente successivo all'invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione".