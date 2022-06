Giletti in diretta da Mosca: "Polemiche incomprensibili, un giornalista deve vedere la realtà con i propri occhi"

Oggi, domenica 5 giugno 2022, Massimo Giletti condurrà in diretta dal centro di Mosca una nuova puntata di Non è l'Arena. A due mesi dalle puntate da Odessa, il giornalista si è recato in Russia "per comprendere da vicino le motivazioni dell’invasione in Ucraina e le sue drammatiche conseguenze", spiega la pagina Facebook del talk: "Dopo più di 100 giorni dall’inizio del conflitto quali sono per la Russia gli effetti reali delle sanzioni varate dall’Occidente? E quante sono le possibilità che si possa arrivare alla pace?".

La trasferta di Giletti non ha mancato di sollevare nuove polemiche proprio come successo nelle scorse settimane, su cui lo stesso conduttore torna oggi in un'intervista al Corriere. "Sono per la libertà assoluta in cui rientra anche quella di critica. Ma quello che faccio fatica a comprendere è perché un giornalista non possa andare a vedere con i propri occhi la realtà di cui parla" ha affermato: "Mosca vive una vita apparentemente normale ma non è la Russia. Però come ha detto la governatrice della banca centrale Elvira Nabiullina gli effetti delle sanzioni si faranno sentire dal terzo trimestre".

"E' stato necessario un lungo lavoro sotto traccia"

Commentando la preparazione della puntata di stasera, Giletti ha parlato del lavoro necessario per realizzarla: "E' stato necessario un lungo lavoro sotto traccia" ha affermato. Quanto agli ospiti, il conduttore di Non è l'Arena ha anticipato che ci sarà il portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov Maria Zakharova, definita come "una donna con un’importante storia diplomatica alle spalle che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione al ministero", e anche un confronto tra il politologo ucraino Vasilj Vakarov e Vladimir Solovyev, il famoso conduttore tv russo. "Non dobbiamo dimenticare che il dialogo è l’unica strada percorribile: bisogna ridare maggiore forza all’azione diplomatica, dove tra l’altro i russi sono storicamente abili" ha aggiunto infine Giletti.