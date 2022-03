Giletti, prima parte registrata? "A Odessa c'è il coprifuoco alle 20"

La puntata di Non è l'Arena andata in onda ieri sera su La7, con Massimo Giletti in collegamento dall'Ucraina, ha fatto molto discutere (ma ottenuto buoni ascolti). Il giornalista ha condotto l'intera puntata da Odessa, mentre in studio c'erano soltanto gli ospiti: all'inizio ha mostrato le strade della città assediata dai russi, camminando tra le vie e spiegando come si stanno preparando a respingere l'attacco, poi ha proseguito il resto della trasmissione all'interno di un hotel, al riparo.

Qualcosa però non torna. A far notare un dettaglio ben preciso è stata Selvaggia Lucarelli sui social: "A Odessa c'è il coprofuoco alle 20 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l'inizio era registrato". Così la giornalista ha commentato in diretta, mettendo la pulce nell'orecchio al pubblico, per poi tornare sull'argomento stamattina: "La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18.45 circa, poco prima del coprifuoco - incalza - Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori". E' molto probabile, dunque, come ha spiegato la giornalista, che l'apertura della puntata fosse registrata - al contrario di quanto ha fatto credere il conduttore - ma su questo non ci sono precisazioni da parte della rete né di Giletti.

Le polemiche su Giletti

A parte questa parentesi, il programma stava già scatenando fin dall'inizio le più feroci polemiche per i servizi che hanno mostrato cadaveri ai bordi delle strade. Anche qui il tweet della Lucarelli: "La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b".