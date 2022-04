Giletti invita Orsini: il faccia a faccia a Non è l'Arena

Nuove polemiche all'orizzonte. Non passerà certamente inosservata la puntata di domani, domenica 24 aprile, di Non è l'Arena, in onda su La7 alle 21.15. Massimo Giletti - finito più volte, nelle ultime settimane, nell'occhio del ciclone mediatico per i suoi collegamenti dall'Ucraina - ospiterà uno dei personaggi più controversi di questo momento.

Il professor Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss, sarà protagonista di un faccia a faccia con il padrone di casa dopo l'ondata di polemiche che l'ha visto coinvolto per le sue posizioni ritenute controverse sul conflitto in atto. A sessanta giorni dall'inizio della guerra, com'è cambiato lo scenario del conflitto in Ucraina? E quali saranno i riflessi della guerra e delle sanzioni sull'economia italiana ed europea? Le ipotesi di embargo del gas si fanno avanti ma quanto è realistico tutto questo? Sarà Orsini, incalzato da Giletti, a fare la sua analisi.

Nel corso della puntata news, approfondimenti, collegamenti in diretta. Tra gli ospiti interverranno anche Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris.