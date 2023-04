Giletti rompe il silenzio sugli incontri con dirigenti Rai

Massimo Giletti torna a parlare dopo la sospensione di Non è l'Arena. Il conduttore aveva già commentato la decisione di Urbano Cairo, editore di La7, dicendosi preoccupato per il futuro dei suoi collaboratori, 35 giornalisti rimasti senza lavoro, oggi invece fa chiarezza su alcune indiscrezioni che stanno circolando e che lo vorrebbero vicino a un ritorno in Rai.

Secondo questi rumors sarebbero stati proprio certi incontri con alcuni dirigenti Rai a infastidire Cairo, arrivato a prendere il provvedimento più drastico. "A proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema" ha dichiarato Giletti, aggiungendo: "Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo a entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui oggi resto a disposizione".

Massimo Giletti, dunque, non solo smentisce un riavvicinamento alla tv pubblica, ma conferma che resterà in forze a La7 almeno fino alla scadenza del contratto. Il mistero sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura improvvisa del programma, a questo punto, si infittisce.