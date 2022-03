Giletti replica a Selvaggia Lucarelli: "Meglio quando alza le palette a Ballando"

Non risponde alle critiche Massimo Giletti dopo la puntata di ieri sera di Non è l'Arena condotta in collegamento dall'Ucraina. Il programma ha scatenato dure polemiche per i servizi che mostravano cadaveri in strada e in molti, sui social, si sono battuti contro lo "sciacallaggio del dolore" a favore di telecamera.

Al conduttore è stata contestata la "spettacolarizzazione" della guerra, ma anche un certo protagonismo. Fra i detrattori anche Selvaggia Lucarelli, che oltre a criticare Giletti ha posto l'attenzione su un altro dettaglio. "A Odessa c'è il coprofuoco alle 20 (lì sono 1 ora avanti). Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l'inizio era registrato" ha fatto notare su Twitter. Secondo la giornalista la prima parte del programma era sicuramente registrata, come ha ribadito anche oggi: "La prima parte del collegamento in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18.45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori".

La replica di Giletti

Se Selvaggia chiama, Giletti risponde. Davanti alle accuse della giornalista, infatti, l'inviato per una sera non resta in silenzio. Tutt'altro. La replica è durissima: "Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le stelle - ha detto all'Adnkronos - Non merita nessun altro tipo di commento".