"Giletti in Ucraina? Se lo avesse fatto Fazio solo applausi": polemica dopo il tweet di Crosetto

Due pesi, due misure. In tv accade spesso, soprattutto quando un personaggio si è attirato per qualche motivo le antipatie del pubblico. Ecco allora che qualsiasi cosa faccia avrà il doppio dell'attenzione, ma allo stesso tempo anche il doppio delle critiche rispetto a qualche collega più amato. Tra i nomi che spesso finiscono alla gogna mediatica c'è senza alcun dubbio quello di Massimo Giletti, criticato per ospitate poco apprezzate a Non è l'Arena, dal medico che si presentò all'hub vaccinale con il finto braccio di silicone fino a Povia. Per lui giornalismo, per i detrattori "sciacallaggio televisivo".

L'ultima polemica è divampata proprio dopo la puntata di domenica, quando il conduttore ha portato avanti tutta la trasmissione in collegamento dall'Ucraina, ad Odessa, mandando in onda alcuni servizi in cui si vedevano i cadaveri sulle strade. Condannato per aver fatto "spettacolo sui morti", Giletti era lì per fare il suo lavoro. Ed è quello che ha fatto (piaccia o meno). In sua difesa Guido Crosetto, che non solo ha preso le sue parti ma ha fatto notare qualcos'altro: "Molti hanno insultato Giletti perché è andato in Ucraina - ha scritto su Twitter - Gli stessi che probabilmente avrebbero applaudito Fazio se lo avesse fatto. Perché ormai non conta il fatto, la frase, la parola, il gesto, ma chi lo fa. Stesse parole o azioni vengono giudicate in modo diverso. Tifo".

La polemica

Il tweet di Crosetto ha scatenato un'altra polemica social sull'argomento. Il paragone tra Giletti e Fazio non va giù a parecchi e nonostante il conduttore di Che tempo che fa sia un altro 'bersaglio facile', nel confronto con il rivale della domenica sera, a quanto pare, vince a mani basse. "Fazio non lo farebbe mai, non ne ha bisogno" fa notare un utente, poi ancora: "Fazio è un signore! Non uno sciacallo! Qual è stata l'utilità del servizio di Giletti? Non è mai andato sul fronte di altre guerre, stai sempre dalla parte sbagliata". Dalla parte di Giletti, oltre a Crosetto, anche Rita Dalla Chiesa, che fra tanti tweet sbotta: "E invece a Fazio farebbe un gran bene scontrarsi con realtà diverse dalla studio e dalla nicchia della redazione. Anche a me spiace tutta questa cattiveria su Massimo Giletti. E' ingeneroso attaccare un giornalista che, comunque, per raccontare ha rischiato la vita". Ma più di qualcuno non è d'accordo: "Vogliamo fare un minimo di differenza tra un inviato di guerra che rischia la vita fin dall'inizio del conflitto battendo strade, check point e cantine per documentare i fatti e chi si fa riprendere per 10 minuti inquadrando soprattutto se stesso?".

