Tana per Giletti: cosa ha beccato in diretta Selvaggia Lucarelli

Massimo Giletti VS Selvaggia Lucarelli. Secondo round. Se però due settimane fa la giornalista era stata molto dura nei confronti del conduttore di Non è l'Arena in diretta da Odessa, stavolta ha preferito cogliere il lato più ironico della cosa. Sì, c'è un lato ironico nonostante la drammaticità della guerra raccontata da Giletti nei panni dell'inviato in Ucraina.

In collegamento dallo stesso hotel dell'altra puntata - ormai set del programma di La7 in trasferta - Giletti prima di 'entrare in scena' continua a parlare per una manciata di secondi con un soldato ucraino dietro le quinte e quello che gli dice, beccato da Selvaggia Lucarelli - e subito postato sui social - suona in effetti come qualcosa di abbastanza grottesco considerando la situazione tragica. "25 seconds" dice il giornalista, che probabilmente si stava accordando per eventuali situazioni di emergenza, ma è la frase pronunciata subito dopo ad essere bizzarra: "Don't worry be happy". "Non preoccuparti, sii felice", questa la traduzione in italiano che non sarebbe neanche necessario fare vista la fama dell'ottimistico slogan. E Selvaggia Lucarelli ci mette del suo: "Comunque, nella tragedia, ringraziamo Massimo Giletti che "don't worry be happy" alla sicurezza ucraina.

Il video pubblicato da Selvaggia Lucarelli

Il fuorionda di Giletti

Non è comunque l'unica gaffe della serata. C'è un altro fuorionda di ieri sera che sta facendo il giro della rete, quello in cui Giletti sbotta - probabilmente sempre con la security - perché dopo alcune esplosioni avvenute a poca distanza si voleva interrompere la trasmissione. Show must go on (è proprio il caso di dirlo).