Il Vesuvio che erutta il coronavirus a Non è l'Arena

Ieri Massimo Giletti durante Non è l'Arena ha mostrato un fotomontaggio che ritrae il Vesuvio che erutta il coronavirus per illustrare la situazione della sanità in Campania alle prese con l'emergenza Covid-19.

Inutile dire che l'immagine ha scatenato una reazione piuttosto scomposta soprattutto su Twitter, dove in molti se la sono presa con il conduttore.

Giletti in quella fogna di sua trasmissione fa vedere il Vesuvio che erutta covid . Complimenti vivissimi al politico napoletano che oramai e’ ospite fisso! Mi chiedo come faccia a tollerare quell’immagine ,considerando il suo ruolo nella città! Ma che disgusto! — m.carmen calaminici (@CalaminiciM) November 29, 2020

Proprio ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook è tornato sulla polemica con i medici napoletani: "Stiamo assistendo in queste ore a un ennesimo polverone mediatico fondato sul nulla. Premesso che abbiamo difeso e tutelato da sempre il lavoro straordinario fatto dal nostro personale sanitario, premesso che nessuno ha neanche citato la categoria degli anestesisti, ci troviamo di fronte, dopo 24 ore, a strani comunicati proposti da soggetti da nessuno chiamati in causa".

Il Vesuvio erutta Covid nella trasmissione che erutta merda. #Giletti — Giuliano l'Apostata (@L_Apostata) November 30, 2020

E ha spiegato: "Nel corso della periodica riunione con i direttori generali - afferma oggi - e l'Unità di crisi, è stato segnalato un episodio grave avvenuto nel pomeriggio del 17 novembre. I familiari di un giovane paziente Covid, ricoverato in una clinica privata e per il quale si richiedeva un ricovero in terapia intensiva, segnalavano che dal 118 territoriale arrivavano notizie sulla inesistenza di posti letto liberi. Questa notizia era falsa. I posti letto c'erano. Dopo numerosi interventi da parte dell'Unità di Crisi regionale, il paziente è arrivato in un ospedale di Napoli in tarda serata. Ancora una volta veniva opposto al personale dell'ambulanza la indisponibilità di posti liberi. Era un'ennesima comunicazione falsa. Tant'è che alle ore 23 il paziente è stato accolto nel posto libero di terapia intensiva". E intanto un audio di un medico che lavora a Salerno rubato e messo in circolazione insinuava: "Se danno i dati veri la gente va nel panico".