Ballando, la lite tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto: “Guarda me, non il telefono!”

Un acceso botta e risposta tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto ha animato la sesta puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 24 ottobre 2020. L’attore si è esibito in un sensuale tango con la maestra Lucrezia Lando, ma la performance non è stata particolarmente gradita dal giudice che si è espresso con un commento miccia della discussione.

“C'è qualcosa che mi disturba. A me dà la sensazione dei robot di gomma che uno compra su Internet. Fa tutto per bene, ma non c'era il tango. Non c'eri tu, c'era solo una femmina”, ha affermato Mariotto. Pronta la replica di Gilles Rocca: “Se sei qui per provocare è un discorso…”, ha esordito il concorrente che, infastidito dal giudice che guardava il cellulare, ha sbottato: “Guarda me, non guardare il telefono! Se dici che ti distrai quando ballo e per mezz'ora di trasmissione guardi il telefono, già stai sbagliando perché non ci stai dedicando il tempo che meritiamo. Stai giocando…”. Poi, avvicinatosi a Mariotto per fargli sentire il battito del suo cuore che provasse l’emozione del momento, Rocca è stato redarguito da Milly Carlucci che gli ha ricordato le norme sul distanziamento sociale.

Milly Carlucci interviene nella discussione

Gilles Rocca ha proseguito spiegando perché, pur definendosi “fumantino”, voglia evitare inutili polemiche in un contesto come Ballando con le stelle, soprattutto alla luce del periodo difficile che gli italiani stanno passando. “Venire qui e attaccare una persona senza motivazione non mi va. Ho rispetto per le persone non posso venire qui a litigare”, ha affermato. È stato allora che Milly Carlucci ha ritenuto opportuno dire la sua sul punto: “Se noi siamo su questa pista e stiamo facendo Ballando con le stelle è perché il patto che noi facciamo è di essere leggeri e portare la nostra leggerezza al pubblico”, ha affermato la conduttrice: “ Non ci dobbiamo vergognare di quello che stiamo facendo qui, neanche delle polemiche perché sono legate a questo mondo che non è quello reale. Ci pensano i telegiornali a dare il senso della realtà, noi facciamo un altro mestiere. Noi qui giochiamo”.

Per la cronaca, Mariotto, alla fine, ha dato solo 2 all'esibizione di Gilles Rocca.

(Qui il momento della discussione al minuto 1:20:00)