“Stavo per impiccarmi”: l’assistente di Gina Lollobrigida in lacrime a 'Live-Non è la d’Urso'

Tra gli ospiti della prima puntata di stagione di ‘Live - Non è la d’Urso’ ci sono stati Gina Lollobrigida e il suo assistente Andrea Piazzolla che, rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace, è intervenuto in tv per fare chiarezza sulla sua posizione processuale e sulle accuse rivoltegli dall’ex marito dell’attrice Javier Rigau e dal figlio Milko. “Me lo aspettavo di essere rinviato a giudizio, è una grande opportunità per dimostrare le mie ragioni. Non ho fatto niente di ciò di cui vengo accusato”, ha affermato il collaboratore di Gina che ha confessato di essere stato a un passo dal suicidio per attirare l'attenzione delle autorità sulla sua posizione e poter riuscire a spiegare le sue ragioni.

"Quando si finisce in mezzo a una situazione del genere, spesso si viene criticati e giudicati da persone che non conoscono i fatti. Io stavo per fare una cosa molto forte. Io per Gina farei di tutto. Non perché io sia pazzo. A volte vedi un accanimento talmente forte. Chi vede Gina piangere a casa sono io, chi ogni giorno deve cercare un modo per tirarla su sono io”, ha affermato Piazzola: “Io stavo per impiccarmi, avevo desiderio che le autorità potessero intervenire e andare a fondo. Ci sono tante cose che non sanno e non vedo l'ora che escano fuori. Per questo sono contento del rinvio a giudizio perché potrò parlare. Per Gina sarei pronto a togliermi la vita. La verità deve uscire fuori. Non è giusto che si danneggi una donna con la D maiuscola, che rappresenta l'Italia nel mondo e non ha mai fatto male a nessuno”.

Gina Lollobrigida contro Javier Rigau e il figlio Milko

Nel corso dell’intervista Gina Lollobrigida ha tuonato contro Javier Rigau da cui sostiene di essere stata ingannata con un matrimonio per procura.

"Non ha detto una parola che abbia senso, è vanesio, un povero imbecille che non è riuscito nella vita che a fare truffe. Non è un uomo che si può rispettare. Ha detto delle cose irripetibili. È un uomo che non ha dignità, che vive di pubblicità”, ha detto di lui la donna che ha anche manifestato la propria amarezza verso il figlio Milko e il nipote Dimitri rei di non esserle stati accanto. “Mio figlio sono ormai cinque o sei anni che non ragiona più, non ci sta con la testa”, ha dichiarato l’attrice: “Se mio figlio tornasse indietro e mi abbracciasse, non gli crederei più. Ha distrutto la mia reputazione senza vergogna, è una cosa tremenda per un figlio aver fatto questo contro una madre”.